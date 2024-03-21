如果想守住“牡蠣之國”的名聲. March. 21, 2024 08:01. . 分布在全國各地的貝冢中，牡蠣殼的比重占絕大多數。壹年四季都可以采集的貝類和螺類等種類繁多，但也會產生毒素，在特定時期不能食用的牡蠣的比率非常高。由此可以推測，從很久以前開始牡蠣就在韓半島海岸邊繁盛。 自古以來，對於牡蠣，人們常說大麥抽穗時不要吃，櫻花雕落時就不挖了。在歐洲，有這樣壹句話，在沒有“R”字的5月到8月（May、June、July、August）不能牡蠣。因為牡蠣在這個時期會生成產卵期毒素，產生麻味。 來到水產市場的外國人看到牡蠣裝滿網，以重量為單位進行銷售的情景會大吃壹驚。因為像韓國這樣能以低廉的價格吃到牡蠣的地方並不多。南海、西海具備牡蠣養殖的最佳環境，因此收獲量很大。在韓國，不僅可以以低廉的價格盡情享受牡蠣，而且壹年四季都可以吃到牡蠣。 最近，在招待客人時，經常會推出個體牡蠣（與現有的多發樣式不同，是拉開個體間隔養殖的牡蠣）。今年冬天來我家品嘗個體牡蠣的熟人達10多人，據說都是第壹次吃。個體牡蠣比長牡蠣（Magallana gigas•又稱太平洋牡蠣）大得多，味道濃厚，香氣壹流。最重要的是具有四季都可以食用的優點。 市場上常見的長牡蠣包括殼重大多小於100g。個體牡蠣與長牡蠣壹樣，有2對染色體的二倍體（100~150g）和3對染色體的三倍體。三倍體牡蠣達200~300g，有成年人的手掌那麽大。增長率也是長牡蠣的2.5~3倍。用於生殖素發育的能量用於生長，長得又快又大。而且不會產生毒性，可以全年生產。 國立水產科學院在2014年獲得了生產三倍體牡蠣的四倍體技術。在人工種苗培育場對四倍體牡蠣精子、二倍體牡蠣卵進行受精，成功生產了三倍體牡蠣。2015年推廣規模化生產示範養殖，2016年向漁民出讓母貝。70%的長牡蠣養殖集中在統營海域，但個體牡蠣養殖場正在向統營市、巨濟市、南海郡、高城郡、高興郡、新安郡等南海岸全境擴散。現有的長牡蠣養殖場使用的泡沫塑料浮標（每1萬平方米1600多個）的使用量在個體牡蠣養殖中大幅減少（每1萬平方米600個），展示了環保的養殖技術。 不亞於高附加值的牡蠣生產，養殖場的衛生環境也是需要迫切改善的事情。喜歡生牡蠣的人感染諾如病毒（Norovirus），受苦後回避生牡蠣的情況也很多。凈化設施不完善的養殖場附近的衛生間或漁船、釣魚船等流入的人糞危害嚴重。 2012年，美國食品藥品監督管理局（FDA）在韓國牡蠣養殖場檢測出了引發食物中毒的諾如病毒。指出人糞流入養殖場，全面禁止進口韓國產牡蠣。此後，南海岸的多個地方自治團體設置了海上公共廁所等，為凈化環境做出了努力，並恢復了出口。地方政府及養殖場漁民不斷努力改善環境。盡管如此，仍能經常聽到因感染諾如病毒而遭罪的經歷。擴大牡蠣消費市場的捷徑創造純凈的大海，讓諾如病毒無藏身之處。

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