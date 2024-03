“特朗普巴結獨裁者金正恩” VS “無能的拜登是最大的威脅”. March. 11, 2024 07:56. by 華盛頓=常駐記者文炳基、金寶拉記者 weappon@donga.com、purple@donga.com. 美國總統拜登和前總統特朗普已分別被確定為執政黨民主黨和在野黨共和黨參加11月舉行的美國大選的總統候選人,兩人9日分別前往主要激戰地佐治亞州展開了遊說對決。拜登在州府亞特蘭大指責特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩的“兄弟情”,並批評說:“特朗普是民主主義的威脅。”同壹天,特朗普來到距離亞特蘭大約113公裏的小城市羅姆,批評拜登的移民政策過於寬容。這裏既是被稱為“女特朗普”的共和黨強硬派眾議員瑪莎莉·泰勒·格林的選區,也是最近被委內瑞拉籍非法移民殺害的女大學生萊克·萊利的故鄉。“東歐特朗普”匈牙利總理奧爾班·維克托7日和8日訪問美國,只會見特朗普,沒有會見拜登,特朗普對此感到鼓舞。● “特朗普拍獨裁者的馬屁” vs 特朗普和奧爾班關系密切拜登9日在亞特蘭大的遊說中批評特朗普巴結全世界獨裁者和權威主義流氓。他大聲宣稱:“特朗普說,朝鮮獨裁者金正恩給自己寫了壹封美麗的信,稱中國國家主席習近平為國王,並告訴俄羅斯總統普京‘對美國盟友想做什麽就去做吧。”拜登當天在接受MSNBC電視臺采訪時也再次抨擊稱:“特朗普說尊敬金正恩,還對普京稱贊有嘉。” 分析認為,拜登反復批評特朗普與全世界權威主義領導人關系密切,意在將此次大選引向“民主與獨裁”的對決格局。此前,拜登在7日的國政演說中也批評特朗普“向普京磕頭”。他8日在故鄉賓夕法尼亞州的遊說中也批評特朗普和奧爾班的會面,並表示:“特朗普正在尋找獨裁者。” 奧爾班在此次訪美期間沒有會見拜登政府有關人士。7日,他在首都華盛頓拜訪了具有保守傾向的智庫傳統基金會,壹天後在海湖莊園會見了特朗普。奧爾班表示,“只有特朗普重返白宮,才能帶來和平。如果他在2020年大選中獲勝,就不會發生烏克蘭戰爭”,對特朗普大為吹捧。 特朗普也表示:“普京之所以每天用核武器進行威脅,是因為他知道美國總統(拜登)是個傻瓜。只要有像我這樣有能力的總統,(美國)就會安全。” ● 特朗普:“拜登是精神病” 據分析,前任和現任總統兩人同壹天在佐治亞州展開“針鋒相對的遊說”,是因為佐治亞州不僅是4年前,在此次大選中也具有相當大的意義。當時拜登在這裏以0.23個百分點的差距戰勝了特朗普。 對此,特朗普當時慫恿州務卿“推翻大選結果”,去年遭到了聯邦檢察機關的刑事起訴。特朗普9日批評拜登政府的移民政策說:“萊利是因為拜登故意釋放非法移民而被殺害的。”8日,他在社交媒體“真正社交”上批評拜登的國情咨文,並爆粗口稱:“那個家夥是精神病!” 拜登也選擇了與特朗普關系密切的遊說場所。他選擇的亞特蘭大大型演出場“普爾曼院”與因涉嫌推翻2020年大選而被起訴的特朗普去年8月親自出庭並拍攝“面部照(用於識別嫌疑人的照片)”的富爾頓縣拘留所相距很近。

한국어