在引進數字教科書後孩子們將失去的東西. January. 31, 2024 07:36. . 在線視頻服務（OTT）Netflix在家中經常成為夫妻吵架的導火索。 7歲和5歲的兩個女兒從兩歲左右開始從《活潑可愛的豆順》到《珠珠的秘密之星空守護者》、《奇妙萌可》，最近正在涉獵《瓢蟲少女Miraculous》、《DC超級英雄美少女》等法國、美國動畫片。在沒有告訴操作方法的情況下，不知不覺間偷偷拿走智能手機和平板電腦，運行應用程序（APP）後播放漫畫。在威逼和死心之間來回走動時，他壹邊說“放著吧”、“不要再播放了”，壹邊和妻子吵架。 看著兩個女兒的這種樣子，看到教育部最近準備引進數字人工智能（AI）教科書，就會感到心情復雜。在教育界，副總理兼教育部部長李周浩被稱為“教育+技術烈士”。作為李副總理推進的重點事業，從明年開始小學3、4年級和初中1年級、高中1年級的部分科目將使用數字教科書。學生們在上課時間要用平板電腦代替紙質教科書。 當然，擁護數字AI教科書的主張也有道理。也就是說，如果利用AI教科書，不僅可以為學生提供量身定做的教育，還可以提前接觸到尖端技術。另外，這些人主張，如果將AI教科書所需的平板電腦免費分發給所有學生，就可以防止家庭環境的差距演變成“數字鴻溝”（數字設備接近性的差異）。 但是學生們沒有失去什麽嗎？鉛筆和紙質書籍的觸感、端正地寫字的習慣、完成壹本教科書和習題集時感受到的成就感和文房畫、選擇書寫工具和筆記本的取向、書上留下的塗鴉和朋友的名字……這些都是數字教科書無法給予的體驗和刺激。 再加上學校課程不僅能傳達知識，還能成為壹生重要的記憶和回憶。看著老師的眼睛點點頭，問旁邊的朋友不知道的事情，觀察朋友的包裏和筆記，學習人的不同，互相溝通。 但是不久後，孩子們就會盯著同樣的平板電腦上課。考試和筆記都要用平板電腦，在家作業也要用平板電腦。 相反，瑞典從去年開始向加強紙質書籍和筆記的方向轉變了教育模式。瑞典卡羅林斯卡醫學院研究所表示：“有明確的科學證據表明，數碼機器會損害學習能力，而不是提高學習能力。”最近，韓國教育學術信息院（KERIS）也發表研究結果稱，課堂上數碼機器的使用時間和修學分數成反比。 反正成年後，即使不願意，也會被關在四處都是“Kakao Talk”的數碼監獄。在這樣的世界裏，是應該早壹歲把孩子推向數碼時代，還是應該保護紙張和鉛筆的模擬體驗，現在需要從教育的角度進行思考。 筆者還想勸告李副總理讀壹下下面的文章。 “鉛筆是我掙飯吃的工具。文字是我的毛細血管。握著鉛筆寫字時，我希望我的鉛筆像舊石器男人的拳頭斧頭、鐵匠的錘子、船工的槳。如果橡皮屑像雪壹樣堆積在桌子上，我的壹天就過去了。”（金薰《用鉛筆書寫》）

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