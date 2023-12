狂奔的黃牛,取得聯賽第8球……黃喜燦以壹球之差緊追孫興慜. December. 07, 2023 08:47. by 姜泓求 windup@donga.com. “黃牛”黃喜燦(伍爾弗漢普頓隊)攻入個人本賽季聯賽第8粒進球,幫助球隊擺脫了連敗的陰影。 6日,黃喜燦在與伯恩利隊的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第15輪主場比賽中,在上半場第42分鐘,在禁區內用右腳射門破門,幫助球隊以1比0取得了勝利。攻入本賽季英超第8粒進球的黃喜燦在聯賽射手榜上上升到了並列第4位。與單獨排名第三的孫興慜(托特納姆熱刺•9球)僅差壹球。 另外,黃喜燦截至目前貢獻2次助攻,自出道英超的2021~2022賽季以來,首次在壹個賽季積累了兩位數的攻擊點(進球或助攻)。在2021~2022賽季,他的攻擊點是6個(5粒進球和1次助攻),上個賽季是4個(3粒進球和1次助攻)。理論上本賽季黃喜燦還有23場聯賽可打。 憑借黃喜燦打入的全場唯壹進球,伍爾弗漢普頓隊擺脫了2連敗的陰影。伍爾弗漢普頓隊憑借替因傷缺陣的主力門將喬澤•薩出戰的替補門將丹•本特利的出色表現,幾次度過了失球危機。當天打滿全場的黃喜燦被選為相當於該場比賽最佳球員的“MOM(Man of the Match)”。這是繼第13輪與富勒姆隊的比賽之後,他本賽季第2次當選MOM。伍爾弗漢普頓隊主教練加裏•奧尼爾對他也贊不絕口。奧尼爾主教練在賽後表示,“黃喜燦的壹切令人難以置信,給人留下了深刻的印象。希望他在剩下的賽季裏也能繼續維持目前的競技狀態。” 英國媒體《每日電訊報》當天報道說:“黃喜燦成為了球隊的新英雄”,並表示伍爾弗漢普頓隊正在討論與黃喜燦的續約事宜。黃喜燦與伍爾弗漢普頓之間的合同2026年到期,但俱樂部希望通過續約增加合同期限。此前短暫效力於德甲萊比錫隊的黃喜燦在2021年8月作為租借球員穿上伍爾弗漢普頓隊隊服後,在2021~2022賽季中途簽訂合同,正式轉會到了伍爾弗漢普頓隊。

한국어