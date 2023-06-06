年輕壹代關心環境問題……“改變我的日常生活才能守護地球”. June. 06, 2023 07:58. . 出門時帶上保溫杯和便攜式折疊購物籃。在購買洗發水和洗滌劑時，使用空容器，只購買內容物後裝進去替換使用的換裝。休息日喜歡散步或邊跑邊撿垃圾的“撿跑”，夏季在海邊喜歡像梳理海邊壹樣撿垃圾的“梳海灘”。這是意味著熱衷於環境保護的MZ壹代的“MZ+eco”壹代的日常生活。據調查，因重視自己信念的價值消費而備受矚目的MZ壹代主導了環保消費。特別是二三十（20-39）歲女性的參與度很高。 《東亞日報》和韓國環境公團5日迎來“世界環境日”，對最近壹年間環境部和公團運營的49萬多名綠色生活領域碳中立積分制參與者進行分析的結果顯示，33.1%是二三十歲的女性。碳中立積分制是指，如果實踐環保活動，就會支付可以像現金壹樣使用的積分的制度。二三十歲女性參與率高的活動有，每次支付2000韓元積分的使用“替換裝”、點餐時選擇多次使用容器（1000韓元）、使用保溫杯（300韓元）、領取電子收據（100韓元）等。為了減少垃圾的排放，享受小小的積分積累的樂趣，承受小小的不便。 越是年輕壹代越關註環境問題，這是世界性的趨勢。據全球咨詢企業德勤以全世界MZ世代問卷調查和深層采訪為基礎，上個月發表的《全球MZ壹代調查》顯示，每10名受訪者中有6名對環境感到不安，每10名受訪者中有7名受訪者表示為不開私家車和素食等保護環境而努力，每10名受訪者中有6名受訪者表示有意向可持續產品支付追加金額。青年們之所以對環境問題敏感，是因為他們認為氣候危機不是遙遠的未來，而是現在自己的問題。他們從小就體驗酷暑和暴雨等氣象異變，這壹點也產生了影響。 消費是用金錢進行的投票行為。考慮到為環保產品掏腰包的MZ壹代，服裝業界推出了用回收纖維制作的新產品，食品飲料業界則爭先恐後地推出替代肉食品。流通業界正在擴大“替換裝”的運營，汽車業界正在增加使用人造皮革或植物性材料代替動物皮革。“只有改變我的日常才能守護地球”，在生活中實踐環境保護的年輕人正在傳播喚醒氣候危機的嚴重性並讓人們行動起來的善意影響力。

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