建築與場所的關系. June. 05, 2023 07:44. . “對於不觀察誰、什麽時候、為什麽、在什麽樣的制約條件下、通過何種方法建造（城市的建築物和空間）的人，城市只是展示自己而已，不會親切地搭話。”—出自柳時敏《歐洲都市紀行1》中 每當寫關於城市和建築的文章時，都會思考“自己的觀點和解釋”。而且盡可能地在壹個建築和場所（text）中尋找答案，而不是在其他建築和場所之間的關系，即從context中尋找答案。因為我認為，學習城市規劃和設計，積累經驗的我的“不同”就在那個地方。 但是，很難向某人解釋這種“不同的戰略”。後來，讀完柳時敏作家探測歐洲4個城市後寫的書的序言中登載的這篇文章後，覺得非常簡潔地整理了我想說的解釋。之後經常利用這篇文章向某人說明自己的不同。 想想看，在陌生的城市旅行，掌握建築和場所形成的內容的過程與規劃和設計城市相似。就像來到陌生的城市先了解自己所處的位置壹樣，城市規劃和設計的開始也是掌握相關城市的定位。 然後設定城市指向點，尋找到達方法，如果以建築和場所的內容為基礎制定戰略，計劃和設計將成為面向未來的明晰的向導。如果企劃家仔細分析內容，並以有洞察力的觀點重新分類文本，城市將擁有新的未來。 在城市裏建築和場所無法單獨存在。相反，將其視為與周邊情況不斷交流的媒介的觀點更妥當。這種觀點不僅對規劃家和設計家很有必要，而且同樣也適合決策者和市民。每當看到地方自治團體野心勃勃發表的未來城市開發鳥瞰圖時，就會想象新的文本與現有文本會有什麽樣的關系。

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