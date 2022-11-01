強國敗於弱國的原因. November. 01, 2022 07:50. . 凱撒在遠征加利亞時雇傭了日耳曼騎兵為外援。在他去世後，羅馬軍團與日耳曼人展開了血戰，甚至進入了多瑙河。在當時的羅馬人看來，日耳曼族顧名思義就是野蠻族。當時羅馬的將士中有沒有預感到羅馬在400年後會被日耳曼人滅亡的事實？ 歷史上有不同民族和國家第壹次接觸的瞬間。有時那壹瞬間會充滿沖擊和恐懼，或者傲慢和蔑視。有些司祭還提出了“這樣的野蠻族會有靈魂嗎”的疑問。 人類歷史上許多帝國，看似不會被征服的巨大帝國，卻被這種野蠻族或弱小國家滅亡了。歷史學家們也很好奇其原因。很難給出常識性答案的人們指出了內部的腐敗。“巨大帝國的崩潰都是從內部開始的。”在講述羅馬帝國滅亡的經典電影中，最後的場面也用這樣雄壯的臺詞裝飾。 歷史學家之所以對內部崩潰敏感，部分原因是先進帝國留下了充分的內部記錄。越是高度發達的社會，內部就越復雜，事故也越多。正如不眠的都市和鄉村的差異壹樣。帝國有很多歷史學家，他們比起關註野蠻族的內部情況，當然更關心自己的世界。 事實上，比起被弱小國家滅亡的強國，被強國吸收或滅亡的弱小部族更多。盡管如此，最終上演大逆轉的原因是什麽呢？歷史學家們經常錯過的事實是，獲勝的軍隊相對來說更尖端、更具戰鬥性、更適應新系統。相反，富裕而懶惰的帝國卻患上了不協調的疾病。相信尖端武器，疏忽訓練和戰鬥意誌，依靠金錢雇傭外援。然後滿足於人口、經濟能力、武裝、法制、行政等不協調的抽象指標。看著最終被燒毀的宮殿柱子，不禁發出了這樣的感嘆。“這個偉大的城市怎麽會……”

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