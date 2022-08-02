善良的隊長是壞隊長嗎?. August. 02, 2022 07:42. . 從南北戰爭戰史來看，決定戰鬥勝負的原因中唯獨指揮官的領導能力、戰術力量的比重較高。除了斯通沃爾·傑克遜（南部聯軍將軍）以外，沒有令人印象深刻的戰術動作，也是如此。也許是因為南軍和北軍在相同的環境、文化中成長，出自同壹所士官學校，用同樣的裝備進行戰鬥，能夠進行比較的只有指揮官的個人力量，才會是這樣。 在南北戰爭中，對領導能力的重要性和內容表現出獨特見解的人，就是因在北非戰爭中擊敗德軍埃爾文·隆美爾將軍而成為戰爭英雄的英軍伯納德·蒙哥馬利元帥。蒙哥馬利的看法是這樣的。南軍總司令羅伯特·李將軍既是紳士，人格也不錯。他既不會對部下大吼大叫，也沒有指手畫腳下達權威命令。對部下們的失誤壹般都睜壹只眼閉壹只眼。光看這樣的評價，就是德將中的德將。 這種領導力的背景是南軍指揮部緊密的人脈關系。李將軍所屬的弗吉尼亞軍閥是美軍最大的地區派別。因為湧現了無數戰爭英雄，所以不能說是以交情人事、任用無能的指揮官搞砸了戰爭。但是蔓延的人情主義、鼓勵和義氣，有時也會導致不服從命令或過度的自律，在蓋茨堡戰役等決定性瞬間，這些成為了致命、無法挽回的災難。 相反，在北軍方面，林肯卻沒有任何關於軍隊的信息和人脈。北軍指揮部的人脈與南軍的質量不同，因此都是無能的官僚型將軍們占據了領導層。得益於此，直到戰爭中期，北軍司令部還生產了戰爭史上久為傳揚的愚蠢故事。 每當這時，林肯都會毫不留情地更換人選。經過過激的試錯後，終於發掘出了改變戰爭命運的指揮官，這成了勝利的重要因素。戰爭是危險的，因此任用人才也需要冒險和勇氣。蒙哥馬利不就是想說這個嗎？ 歷史學者

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