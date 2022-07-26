行政安全部的“強硬應對”和警方的“追加集體行動”，都於事無益. July. 26, 2022 08:02. . 行政安全部部長李祥敏25日就23日召開的全國警察署長會議表示：“放在軍隊裏，相當於壹心會的12·12政變，”“這不是國家公務員法上的單純懲戒事由，而是刑事犯罪事件。”警察廳廳長候選人尹熙根也對此次會議表示：“違反了服務規定，將根據監察調查結果采取相應的措施。”在對參加會議人員的懲戒和監察導致警察沸騰的情況下，行政安全部和警察首腦部預告了更加強硬的對應。 因此，警方的反對聲越來越大。警監、警衛級警官將於30日召開全國組長會議，地區隊長和派出所所長也參與其中的方案也在討論之中。繼壹線指揮官署長之後，如果現場負責人警察署組長級和地區隊長、派出所所長也行動起來，警察組織的動搖將進壹步擴大。警察職場協議會為了抗議針對主導警察署長會議的柳三永總警的待命安排，展開了壹人示威，還進行了對國民宣傳戰。雙方都寸步不讓，“強對強”對峙局面將持續下去。 在這種情況下，本應摸索解決方法並進行調解的政界反而刺激了雙方。國民力量黨代理黨代表（黨首）權性東就警方的反對批評說：“這是用國民稅金按時領取工資的人們在吃飽飯後挑食。”他把壹線警察對設立警察局的擔憂貶低為“挑食”。相反，共同民主黨議員樸範界表示：“如果警方中與調查相關的2萬人全部站出來，將無法進行懲戒。”這壹發言似乎是在煽動警方的集體行動。 此次事件的起因是行政安全部不顧警察內部的反對，強行推進新設有可能破壞警察中立性的警察局。對此，李祥敏部長把總警們聚在壹起交換意見的行為定性為“政變”，這不僅沒有邏輯依據，而且是阻止雙方退路，將事態引向極端的不當行為。如果政府和警方之間的矛盾長期化，發生治安空白，其損失將原封不動地轉嫁給國民，因此要防止情況發展到最惡劣的地步。如果緊接著在26日向國務會議提交並通過有關新設警察局的實施令案，雙方之間的協商余地將變得非常小。政府應推遲實施令案的處理，警方應克制集體行動，為尋找解決方法展開對話。

한국어