多文化家庭最大的苦惱是“子女教育問題”……歧視經曆減少. June. 28, 2022 07:56. by 金素英記者 ksy@donga.com. 相關調查結果顯示，有學齡期子女的10個多文化家庭中有9個家庭在養育子女方面感到困難。隨著多文化家庭的增加，社會對他們的歧視和夫妻之間的矛盾逐漸減少，相反子女教育問題成爲了最大的苦惱。 大韓民國女性家庭部27日發表了包含上述內容的《2021年全國多文化家庭實態調查》。此次調查是去年以全國1.5578萬個多文化家庭爲對象進行的。2009年首次開始的多文化家庭實態調查每3年進行一次。 在有6周歲以上子女的結婚移民女性等入籍者中，回答“子女養育困難”的比率達到了88.1%。在子女養育方面感到最困難的部分是“學習指導和學業管理困難”（50.4%）。其後依次爲△升學、前途等相關信息不足（37.6%）△費用負擔（32.0%）等（多選）。 從入籍者在國內居住的時間來看，生活了15年以上的人占全體的39.9%。這比2018年調查時的27.6%增加了12.3個百分點。因此，多文化家庭的主要苦惱被解釋爲轉移到了子女問題上。女性家庭部家庭政策官金淑子（音）解釋說：“韓國的教育條件上，父母的關心和作用非常重要，結婚移民者相對來說語言溝通困難，缺乏對國內學校的經驗和信息，因此存在很多困難。”實際上，多文化家庭子女的大學等高等教育機關的入學率爲40.5%，與全體國民（71.5%）相比低了31個百分點。 結婚移民女性等入籍者所經曆的社會歧視和夫妻之間的矛盾正在減少。其中，從調查時間開始，最近1年間回答“因爲是外國人而受到歧視”的比率爲16.3%，與2018年的30.9%相比減少了14.6個百分點。同樣，回答最近一年間“經曆過夫妻矛盾”的人占全體的46.3%，比2018年（61.8%）有所減少。

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