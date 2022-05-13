稱頌老師. May. 13, 2022 07:47. . 東坡被趕到大陸最南端的中國廣東省惠州，是因爲與宰相章惇等改革派存在矛盾。那裏高溫多濕，地方病猖獗，是會危及性命的險地。但是東坡泰然自若，吃得很好，並埋頭于回應平時仰慕的陶淵明的詩的工作。正因爲尊敬這樣的老師的詩和人品，詩人確信東坡也會像陶淵明一樣千古流芳。蘇的出仕與陶的歸隱，情況雖有不同，但兩人的風格和情味，卻是多麽相似啊。 詩的題目的意思是“回應陶淵明詩所作蘇東坡詩的寄文”。回應陶淵明的詩而被稱爲“和陶詩”，東坡足足留下了109首。在東坡先生門下的黃庭堅在東坡死後爲了表達對老師的追悼之情，在《和陶詩》的末尾加上了這首詩。與其說是詩，不如說是頌揚與陶淵明放到一起的老師的高品位的追悼詞。也許正因爲如此，詩摒棄了抒情的潤澤，始終表現出平靜的敘述。東坡經惠州漂洋過海到海南島儋州，但始終沒有失去超然心態。在結束6年多的偏僻地區生活後返回的水路上，他甚至寫下了這樣的詩句，“被貶南荒雖然九死一生我也不遺憾，因爲這次遠遊是我平生最奇絕的經曆（九死南荒吾不恨，茲遊奇絕冠平生）。”成均館大學名譽教授 附原文：跋子瞻和陶詩黃庭堅 【宋代】子瞻谪嶺南，時宰欲殺之。飽吃惠州飯，細和淵明詩。彭澤千載人，東坡百世士。出處雖不同，風味乃相似。

한국어