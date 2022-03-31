從明年開始預算減肥……不要再推遲財政準則的實施. March. 31, 2022 07:48. . 韓國政府29日表示，編製明年預算案時，將通過支出結構調整籌集10萬億韓元的追加財源。其宗旨是，通過削減執行不力的事業、合並各種基金、提高小學和初高中教育財源分配效率、防疫用臨時支出正常化等4大財政革新方案，使文在寅政府的擴張財政基調正常化。這預示著明年預算案中現政府一直致力於的韓國版新政、減少或廢除轉變為包容性先導國家的課題等財政事業的大轉變。 這種「預算減肥」是因為最近幾年因災難補助和福利事業等，國家債務增加到了臨界值的危機感。對於韓國的國家債務，國際信用評級機構惠譽甚至擔憂道：「從中期來看，有可能成為國家信用等級壓迫因素。」雖然現在也是個問題，但韓國面臨的是到2025年為止每年累積100萬億韓元以上赤字的結構性危機。一旦開始的福利事業像滾雪球一樣越滾越大，正在擠壓國庫。 問題是調整支出結構本身並不容易，而且下屆政府履行競選公約也需要天文數字般的資金。韓國每年600萬億韓元的預算中，有一半是必須使用的義務支出。雖然有裁量支出可以動手，但其中國防費等硬性支出較多，很難大幅縮減規模。最重要的是，當選總統尹錫悅承諾的老人基礎養老金、士兵工資上調案，再加上為小工商業者準備的50萬億韓元規模的第二次追補預算，不知從哪裏籌集資金。這些都是在沒有明確判斷財政投入水平的標準的情況下，隨意增加財政事業的結果。 在國內外一再發生危機的情況下，以這種方式無法收拾財政赤字，有可能把過重的負擔轉嫁給下一代。只有將國家債務和財政赤字控製在一定水平以內的財政準則，才能起到防止松散的財政運營、靈活運用追補預算的安全閥作用。經濟合作與發展組織36個成員國中有34個國家實施了財政準則，但韓國自2020年底向國會提交該標準後，時過1年多仍杳無音信。沒有運用國庫的最低標準，只喊財政正常化，是再空洞不過的了。

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