朝野政黨全都嚷嚷著數十萬億韓元並相互指責的民粹主義選舉. November. 09, 2021 07:10. . 共同民主黨總統候選人李在明前天表示：「聽說今年超額稅收將達到40萬億韓元左右。難道富國裏的貧窮國民是穩妥的嗎？」這話針對的是反對向全體國民發放災難補助的國民力量黨總統候選人尹錫悅。對此，尹錫悅表示：「新政府上臺100天內，將投入50萬億韓元，（原則上全額）補償政府限製營業帶來的（個體戶等）損失。」國會第一、第二大黨候選人互不相讓，約定註入數十萬億韓元資金。 首先，李在明關於今年超額稅收達40萬億韓元、「國家庫房已經爆滿」的主張是牽強的。今年赤字國債發行規模超過100萬億韓元。既然生活富足，為什麽還要發行國債？而且，31萬億韓元已經用在了第二次補充預算上。雖然預計還會增收10萬億韓元左右，但要用這些錢償還國債，還要對損失補償之外的行業進行支援。按照李在明的主張，要想分給全國國民至少30萬∼50萬韓元，就需要15萬億∼20萬億韓元，發行國債是不可避免的。「富國窮民」是典型的民粹主義說法。 尹錫悅一直針對李在明說：「惡性民粹主義是稅金掠奪。此次大選是合理主義者和民粹主義者之間的鬥爭。」但他又通過媒體采訪，作出了「100天內投入50萬億韓元」「全額補償」等承諾。如果要籌集50萬億韓元，無論是發行國債還是從其他地方籌集資金，卻根本不知道從哪裏、如何籌集資金。他們只是解釋說：「將損失指數化、等級化，並根據原則進行補償。」在不考慮國家財政狀況的情況下，濫發數十萬億韓元的承諾，他與李在明的言行沒有任何區別。 韓國的國家債務明年將突破1000萬億韓元。國會預算政策處預測到2029年將突破2000萬億韓元。據最近經濟合作與發展組織的報告，2030∼2060年韓國的潛在增長率為0.8%，在成員國中最低。相反，在國際貨幣基金組織分類為發達國家的35個國家中，韓國今後5年國家債務的增加速度最快。如果經濟增長率墊底，債務增速第一，國家會變成什麽樣子？這種情況下，難道還要無視國家未來的暗淡前景，高喊「發放數十萬億韓元資金」嗎？

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