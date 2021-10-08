現代摩比斯將在仁川-蔚山投建氫燃料電池工廠. October. 08, 2021 07:31. by 徐亨錫記者•朴孝睦記者 skytree08@donga.com,tree624@donga.com. 現代摩比斯將投資1.3萬億韓元在仁川和蔚山建設氫燃料電池工廠。到工廠竣工的2023年，屆時韓國將具備批量生産世界最大規模氫燃料電池系統的能力。 7日，現代摩比斯在仁川西區菁蘿國際城市尖端産業園區舉行了氫燃料電池堆棧工廠動工儀式。在蔚山也將同時動工建設氫燃料電池系統工廠。 在仁川和蔚山投建的工廠每年將生産10萬輛氫動力汽車所需的氫燃料電池。如果按照計劃于2023年下半年(7 ~ 12月)啓動，預計將在現有忠北忠州工廠的年産量2.3萬輛的基礎上，主導國內外氫燃料電池的供應。菁蘿則是政府將其培育成氫産業特化園區的地方。 文在寅總統出席了動工之前舉行的《氫經濟成果及氫先導國家展望報告》活動，文總統表示，“爲了在2050年實現碳中立，作爲碳減排手段，氫經濟的重要性更日益增加”，“新一代燃料電池特化園區將起到爲進一步拉開在氫能移動領域的差距而實施的氫燃料電池核心部件的大批量生産基地的作用。” 這兩個工廠將由蔚山工廠接收在仁川生産的氫燃料電池堆棧，以制造氫燃料電池系統成品的形式運營。堆棧是通過氫和空氣的電化學反應制造電能的核心部件，氫燃料電池系統是在此基礎上結合氫及空氣供應裝置、熱管理裝置等的最終産品。現代摩比斯計劃將此供應給現代汽車蔚山工廠的氫燃料電動汽車生産。

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