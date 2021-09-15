台風“燦都”17日通過南海…濟州-南部將遭遇300毫米的水炸彈. September. 15, 2021 07:30. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 據預報，第14號台風“燦都”(CHANTHU•柬埔寨的一種花名)將于17日經過南海，向濟州和南部地區投下最大300毫米的“水炸彈”。但是，隨著燦都在18日東移，預計中秋節長假期間(18日至22日)韓半島將擺脫台風的影響。 據氣象廳14日透露，當天下午3時，台風燦都正在中國上海東南方向約280公裏附近海域向東南方向移動。目前，燦都的中心氣壓爲975hPa(壓強單位，百帕)，最大風速爲每秒35米。 氣象廳預測，台風將在上海附近停留至16日上午，下午開始向韓半島方向移動。氣象廳預測，燦都在經過濟州西南方向的海面之後，將于17日下午抵達釜山以南約50公裏附近海域。臨近韓半島時，台風的強度將保持在中等以下程度。 據預報，隨著台風的移動，到15日爲止，濟州降雨量將達到100~200毫米(多的地方在300毫米以上)，全南圈、慶南南海岸降雨量爲20~80毫米(多的地方早120毫米以上)，慶南圈、全北南部、慶北圈南部降雨量在10~40毫米。 預計16日和17日，濟州將迎來50~150毫米(多的地方在300毫米以上)的強降雨。全南南海岸和慶尚海岸、智異山附近也有50~150毫米(多的地方在250毫米以上)的降雨。特別是，在這一期間，可能會有每小時最大降水量達80毫米以上的強降雨地區。 濟州和南海、慶尚東海內，有的地方最大風力可達每秒40米。據預測，燦都在經過南海後，將于18日淩晨從郁陵島、獨島東南方向海上離開。

한국어