塔利班槍殺抵抗武装領導人的哥哥，不允許埋葬. September. 13, 2021 07:38. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 阿富汗伊斯蘭武裝團體塔利班擊斃抵抗軍領導人、第一副總統阿姆魯拉·薩利赫的親哥哥後，甚至不讓他下葬，進行了殘酷的報復行為。11日，美國各地舉行了“9·11”恐怖事件20周年追悼活動。塔利班在阿富汗首都喀布爾的總統府升起塔利班旗幟，正式宣布政府成立。 據路透社11日報道，塔利班控製了阿富汗抵抗軍最後一個據點——北部潘傑希爾地區的首府巴紮拉克後，找到副總統薩利赫的哥哥胡拉·阿齊吉，並將其處決。薩利赫副總統的侄子伊娃·杜拉·薩利赫向路透社發送文字短信說：“塔利班9日殺死叔叔後，連埋葬都不讓。他們說屍體應該腐爛。”德國國營的《德國之聲》報道說：“有證言稱，阿齊吉在試圖乘車通過檢查站時被塔利班發現，與司機一起被擊斃。” 8月15日宣布代行阿富汗總統職權的薩利赫副總統與被稱為阿富汗國父的已故的阿瑪德·沙阿·馬蘇德的兒子阿瑪德·馬蘇德攜手組建阿富汗民族抵抗戰線，與塔利班作戰，但在戰鬥中失敗。塔利班聲稱薩利赫和馬蘇德分別逃往塔吉克斯坦和土耳其，並宣布“阿富汗境內的戰爭已經結束”。 美聯社11日報道說，塔利班過渡政府代理總理穆罕默德·哈桑·阿洪紮德在喀布爾總統府親自舉起了塔利班旗幟。塔利班表示：“升旗儀式意味著新政府工作的正式開始。”這是塔利班自2001年以後20年來首次在阿富汗再次掌權。

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