“露西·高”成為第一位韓裔女性美國聯邦高等法院法官. September. 10, 2021 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國拜登政府提名韓裔女性、加利福尼亞北部聯邦地方法院法官露西·高（韓國名高惠蘭，53歲）為第九聯邦上訴（高等）法院法官。如果通過參議院的批準，將誕生第一位韓裔女性美國聯邦高等法院法官。這是繼理查德·尼克松政權時期被提拔為美國第一個亞裔聯邦高等法院法官的赫伯特·崔（1916~2014年）之後第二位韓裔美國聯邦法官。 白宮當地時間8日發布報道資料表示，將指定露西·高為第九聯邦上訴法院法官，特別提到她是第一位擔任聯邦高等法院法官的韓裔女性，並強調說，“拜登總統履行了在法院體現美國多樣性的承諾”。 露西·高是1968年在首都華盛頓出生的第二代韓裔，在哈佛大學先後攻讀社會學和法學院。她曾在參議院司法委員會擔任女性法律和公共政策委員，還曾擔任加利福尼亞州檢察官助理。她後來移職到民間，在矽谷的著名律師事務所擔任律師。2008年，她被加州州長阿諾德·施瓦辛格選為聖塔克拉縣的高等法院法官。2010年，時任總統貝拉克·奧巴馬任命她為聯邦地方法院法官，創下了第一個韓裔聯邦地方法院法官的記錄。她與丈夫加利福尼亞州大法官馬裏亞諾·弗洛倫蒂諾·凱亞爾（49歲）育有兩個子女。 她在律師事務所擔任律師時，面對矽谷的大型信息技術企業，積累了專利及商法領域的專業性。以此為基礎，在擔任法官時也負責三星和蘋果尖銳爭吵的專利訴訟，引起了關註。她在2014年接受了陪審團關於三星侵犯蘋果專利3項、蘋果侵犯三星專利1項的判決。 在此次提名之前，她於2016年2月被奧巴馬政府提名為第九聯邦上訴法院法官。當時在在野黨共和黨掌握的參議院沒有得到批準，第二年3月參議院任期結束後，提名也自然失效。這是第二次指名。美國聯邦上訴法院共有13個，第九聯邦上訴法院管轄加利福尼亞、亞利桑那、俄勒岡、華盛頓、阿拉斯加、夏威夷等西部地區。

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