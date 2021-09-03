美國得克薩斯州“禁止墮胎法”引起爭議……性暴力懷孕也不例外. September. 03, 2021 07:38. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國得克薩斯州從1日開始實施實際上禁止墮胎的《限製墮胎法》。這是自1973年保障女性墮胎權的“羅伊訴韋德案判決”以後最強有力的法律，嚴格禁止墮胎，連包括因性暴力而懷孕等任何情況都不例外，因而引發了爭議。美國總統拜登表示，“得克薩斯州法律侵害了憲法上的權利——墮胎權”，表現出了強烈的憂慮。 據美聯社等媒體1日報道，今年5月得克薩斯州議會通過並由格雷格·阿博特州長簽名的《心跳法案》從當天開始實施。其核心內容是，從懷孕6周起禁止女性墮胎。因為從6周開始，醫療人員可以斷定胎兒有心跳，由此可以將其視為生命。阿博特當天表示：“從今天開始，所有心跳的胎兒都可以免受墮胎的蹂躪。” 問題是，很多情況下，即使懷孕6周，也很難知道自己是否懷孕。很多人分析說，將很難意識到懷孕事實的6周定為禁止時間，實際上是禁止墮胎。因為性暴力或亂倫而懷孕也不例外，因此有人評價說，實際上等於禁止所有墮胎。 雖然該法律爭議如此之多，但也很難采取法律措施。得克薩斯州在實施該法律的同時，州政府退出了對非法墮胎的管製，讓市民對非法墮胎提起訴訟。實施非法墮胎手術的醫院和幫手，甚至將孕婦送到醫院的出租車司機都將成為被起訴對象。在訴訟中獲勝的市民將得到1萬美元（約1160萬韓元）的獎賞。州政府沒有執行權限，因此很難向當局提起訴訟。 支持墮胎權的團體向美國聯邦大法院申請了阻止得克薩斯州實施限製墮胎法的臨時處理，但當天被大法院以5比4駁回。雖然臨時處理申請被駁回，但爭論《限製墮胎法》合法性的訴訟有望進行，今後該法律的效力有可能中斷。目前，美國國內大部分州根據1973年的《羅伊訴韋德案判決》，只禁止懷孕22周至24周後墮胎。 拜登總統當天發表聲明強調：“這一極端的得克薩斯州法律侵害了持續半個世紀左右的憲法上的權利，我們（聯邦）政府將守護和保護在羅伊訴韋德案判決中確立的憲法上的權利。”

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