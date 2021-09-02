消失的救世主. September. 02, 2021 07:25. . 如果陷入難關，必然會等待救世主。2017年，達芬奇的《救世主（Salvator Mundi）》以約5000億韓元的價格售出，刷新了美術品最高價。Salvator Mundi是拉丁語，意思是救世主。購買者是沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼，他計劃在新美術館“阿布紮比盧浮宮博物館”展示這幅畫。也許他認為，達·芬奇的名畫將成為把藝術的不毛之地阿布紮比打造成世界文化名勝的救世主。畫主是否如願以償呢？ 畫中，長發蓄著胡子的耶穌凝視正面，舉起右手祝福，左手拿著象征天國的透明水晶球。據悉，此畫受法國路易十二的委托而作，是法國公主在與查爾斯一世結婚時帶回英國的，但此後下落不明。這幅畫正式露面是在2005年。紐約的畫商們發現了在多次塗漆嚴重損壞的情況下交付拍賣的畫，並以不到1萬美元的價格買進。當時不知道是達·芬奇的作品。這幅平凡畫作成為亮眼的畫商們的救世主，是在2011年。經過復原工作，它被認定為達·芬奇的真品，此後在倫敦國家畫廊展出。雖然也有過真偽的爭論，但主張真品的聲音更大。此後，經過瑞士畫商和俄羅斯財閥的手，身價飆升。2017年，它以4.5億美元（約5200億韓元）售出，12年間翻了4.5萬倍。 它成為世界上最貴的畫後，真偽爭議更加激烈，中間交易商和以前的擁有者之間的畫價相關法律糾紛也持續了6年。《救世主》銷聲匿跡，甚至沒有入選2019年盧浮宮博物館達·芬奇特別展。結果，畫中的救世主沒能拯救任何人，一直被鎖在有權人的遊艇或倉庫裏。人們依然在問。救世主，你在哪裏？

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