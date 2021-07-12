“如果購買便利店便當，將提供三星電子等企業的1股股票”. July. 12, 2021 07:09. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 易買得24將與韓亞金融投資聯手，從14日開始到下月12日爲止，在一個月內銷售“股票便當”。 11日，據易買得24透露，此次出售的股票便當中，還附有可隨機獲得10家企業的1股股票的優惠券。相關股票爲△Naver △現代汽車 △三星電子 △大韓航空 △大宇建設 △三星重工業 △Interpark △Mom's Touch △韓華生命 △大韓海運。本次活動分配的股票數量因個股不同而不同。總股數爲1萬股。 爲了獲得1股股票，必須通過優惠券的QR碼，以“新”加入韓亞金融投資。至于能獲得哪些股票，只有等加入完畢才能確認。優惠券上雖然沒有所謂的“沒抽中”，但只要1萬人按先後順序登記，活動就會自動結束。 主食便當的價格是4900韓元，是以韓定食爲主題的正餐盒飯。由牛肉餅和醬油炒烤牛肉等7種小菜組成。易買得24相關人士表示：“這一活動不僅能讓更多顧客來到易買得24，也是韓亞金融投資確保新顧客的機會。”

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