文在寅支持率：40多歲也是否定評價多於肯定評價. April. 03, 2021 07:53. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 進入任期第五年的文在寅總統的國政執行支持率為32%，創下了2017年就任以來的最低值。在文在寅的核心支持層40多歲的人當中，否定評價首次超過了肯定評價。韓國土地住宅公社爆發的投機疑惑和部分執政圈人士的全租“州官放火”爭議似乎動搖了國政支持率。 據韓國蓋洛普2日稱，從3月30日至4月1日，以全國1000名18周歲以上人士為對象，對文在寅總統的履職情況進行節調查。結果顯示，肯定評價占32%，否定評價占58%。各年齡段的肯定率與否定率分別為，18歲至29歲為25%至52%，30多歲為36%至57%，40多歲為43%至47%，50多歲為36%至61%，60歲以上為26%至67%。即，原來被分類為“文在寅總統鐵粉”的40多歲人士，否定評價也超過了肯定評價。從政治傾向來看，中產階層上周的支持率為36%，但最近一周降至27%，下降了9個百分點。 就消極評價國政執行的原因，40%的人認為是“房地產政策”，占壓倒性優勢，與前一周相比也劇增了6個百分點。繼“經濟民生問題解決不足”（7%）、“整體上不足”（6%）之後，“人事問題”“不公正、州官放火”“獨斷專行、單邊主義、偏袒”分別占4%。

한국어