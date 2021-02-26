免疫時間開始，從今天開始接種阿斯利康新冠疫苗. February. 26, 2021 07:17. by 劉根亨記者•金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 國內首批新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種將於26日開始。自去年1月20日韓國國內出現首例新冠病毒肺炎患者後，時隔403天，“新冠病毒防疫戰線”的模式發生了改變。 國務總理丁世均25日在政府首爾大樓主持召開中央災難安全對策本部會議時表示：“政府將以懇切的心，懷著希望恢復日常生活的所有國民的心望，在目標時間之前實現集體免疫的夢想。”丁總理還強調說，“首先，從接種疫苗的國家來看，社會警覺松懈的話容易造成混亂，因此應該參考其經驗。” 首批新冠肺炎疫苗接種將於26日以全國213家療養設施入所者和從業人員為對象進行。註射24日出廠的阿斯利康疫苗。全國292家療養醫院也要根據各自的計劃，在5天內進行接種。 政府就接種新冠疫苗問題決定不指定特定人物為“1號接種者”。疾病管理廳表示：“26日上午9時開始在全國各地接種疫苗，所有人將成為第壹號接種者。” 在首次接種疫苗的前壹天25日，政府壹整天都在進行疫苗配送。在京畿道利川的壹家物流中心進行小包裝的阿斯利康疫苗從當天上午5時50分起通過56輛1噸冷藏卡車運送到全國257家保健所和療養醫院。24日晚，運送至濟州道的1950人份疫苗在送往全南木浦港途中，因運輸容器的溫度低於適當溫度(2~8度)而全部被回收。 另外，26日美國輝瑞疫苗將進入韓國。該疫苗將於27日以199名國立中央醫療院醫療組和101名首都圈新冠病毒醫療組人員等為對象進行接種。

한국어