美國得克薩斯州的緊急取暖中心“關機”，醫院裏融水沖馬桶. February. 19, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 從上周開始，由冬季暴風引發的寒流和大雪襲擊美國全境，再加上大規模停電事件，在南部得克薩斯州，居民們正在展開殊死搏鬥。在這種情況下，得克薩斯州西部壹座小城的市長16日將“只有強健者才能活下來”的“粗話”上傳到社交媒體，引起了人們的憤怒。 得克薩斯州西部科羅拉多市市長蒂姆·博伊德16日在自己的臉書賬號上寫道：“市裏和縣裏供電的人對各位（居民）沒有任何欠賬。對於只申請將要完蛋的援助金的人感到心煩。只有強健者才能活下來，弱者會死掉。”得克薩斯州最近遭遇了30多年壹遇的寒流，氣溫降至零下20度左右，再加上部分發電設施被中斷運行，壹度有430萬戶家庭停電。臉書上的文字引發爭議後，博伊德表示“措辭不當”，但強調自己已於16日辭職，從而引發了公憤。 在寒流中，居民們為了生存正在竭盡全力。據美國國家廣播公司（NBC）報道，17日得克薩斯300多萬居民沒有用上電。住在奧斯汀的喬治·亨德利克斯（65歲）說：“兩天沒電了，只能披著被子過日子。現實就像壹部‘壞電影’。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說，得克薩斯州塔蘭特縣的蒂莫西·威爾西夫婦和7歲兒子因停電3天，在寒屋中艱難地用蠟燭暖手。由於不能做飯，壹家人用肉脯、餅幹和水充饑。居住在得克薩斯州歐文的金伯利·漢普頓說：“孩子們穿了三套衣服，家人抱在壹起互相取暖。” 據《紐約時報》報道，為防止發生凍死而在各地開設的緊急供暖中心也因沒電而喪失了功能。在聖安東尼奧，救護車滿足不了暴增的出車要求。在海邊，數千只不耐寒的海龜奄奄壹息，市民們進行了救助。 多個城市停水。由於停電，凈水廠中斷啟動，整個州的自來水管道都被凍裂，州政府告知聖安東尼奧和休斯敦等地的居民自行覓水燒開了喝。療養院和大學建築裏，人們將雪融化後，用來沖洗衛生間的馬桶。 《華盛頓郵報》報道說，隨著居民湧入酒店，酒店住宿費也暴漲。壹個酒店預約網站上，達拉斯地區酒店的預約價格上漲到了900美元（約100萬韓元）壹天，南奧斯汀地區則上升到了999美元（約110萬韓元）。 《紐約時報》17日報道說，此次寒流造成的死亡人數在得克薩斯州等8個州至少達31人。美國國家氣象局預報說，本周美國南部也將有降雪和冷空氣到來。

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