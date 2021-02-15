梅西世界波雙響，巴薩7連勝躍居聯賽第二位. February. 15, 2021 07:33. by 金東昱 creating@donga.com. 憑借“足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲)的出色表現，FC巴塞羅那隊取得了7連勝，躍居聯賽積分榜第二位。 14日，梅西在西班牙巴塞羅那的坎諾普球場舉行的2020~2021賽季西班牙職業足球甲級聯賽與阿拉維斯的主場比賽中首發出場，攻入兩球，幫助球隊以5比1獲勝。巴塞羅那取得7連勝，延續了12場比賽不敗(10勝2平)的行進。另外，本場過後巴薩以46分排在積分榜第二位，與領頭羊馬德裏競技隊(54分)的積分差距縮小到8分，從而提高了奪回領先位置的可能性。 作為最前方攻擊手出戰的梅西在上半場球隊以1比0領先後，在上半場補時階段攻入壹球，並在2比1領先的下半場第29分鐘再入壹球，為本隊的勝利做出了貢獻。當天攻入的兩粒進球是梅西聯賽的第14、15粒進球，與排在射手榜首位的前隊友路易斯•蘇亞雷斯(馬德裏競技•16球)僅差壹個球，連續5年成為西甲最佳射手近在眼前。當天的比賽是梅西參加的505場西甲比賽，從而追平了俱樂部前隊長哈維•埃爾南德斯(現薩德隊主教練)的巴塞羅那俱樂部歷史出場記錄。目前西甲出場次數最多的記錄是曾在巴塞羅那等多家俱樂部擔任守門員的安多尼•蘇比薩雷塔保持的622場比賽。 另外，梅西在去年12月與皇家巴利亞多利德的比賽中創下了單壹球隊進球最多紀錄(644球)，當時他所穿的足球鞋為幫助小兒癌癥患者而推出了拍賣活動。目前，足球鞋已捐贈給國立加泰羅尼亞美術館，在為期壹個月的展示結束後，將送往慈善拍賣。

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