地方自治團體競相亂撒的的普遍性災難補助費. February. 09, 2021 07:36. . 就第四批災難補助費“選擇性”“普遍性”同時發放的問題，共同民主黨和企劃財政部之間的矛盾還在持續,在這種情況下，京畿道、蔚山市等廣域地方自治團體和部分基礎地方自治團體陸續開始發放本地的普遍性災難補助費。據說，還有很多地方自治團體不考慮新冠造成的損失程度和財政狀況，而是和旁邊的地方自治團體進行攀比，說“我們為什麽不給？”引起了居民抗議。 京畿道決定投入1.4萬億韓元預算，向每個道民發放10萬韓元的“災難基本收入”。結果壹周之內，有壹半以上的道民申請了補助費。在蔚山市，全體46.85萬戶的60%領取了補助費。市長空缺的首爾市在本月初曾表示“選擇性地”發放1.4852萬億韓元的方針，但因占據多數議席的共同民主黨市議員主張“普遍性發放”改變了方向。在226個全國基礎地方自治團體中，25個地方自治團體也加入了普遍性發放的行列。其他地方自治團體長也考慮到明年6月的全國同時地方選舉，正在觀察居民的臉色。 如果有財政作後盾，地方自治團體對居民進行補助，可能是必要的。但是財政自立度為59%的京畿道、52%的蔚山市等情況較好的地方自治團體帶頭進行普遍性發放，而“家境不寬裕”的地方自治團體也跟著做，就是個問題。在全國廣域市中財政自立度最低的全羅南道，22個基礎地方自治團體中有12個承諾向每人支付10萬∼25萬韓元的災難補助費。大部分的財政自立度都在10%左右。據說，由於從如此不足的財政中提取補助費，作為應對自然災害的費用積攢起來的廣域地方自治團體災難管理基金在去年減少了壹半。 去年全國地方自治團體發放給地區居民的7.3841萬億韓元災難補助費中，占72%的5.2913萬億韓元被用於平均分配給居民的普遍性補助上。即使釋放的資金對提振當地的消費有壹定的幫助，但像零花錢壹樣給全體居民發放資金的行為也不符合“新冠緊急救助”的災難補助費的初衷。如果是擔心地區社會未來的地方自治團體長，就不能狡辯說“因為是居民的要求，所以沒有辦法”。想要戰勝通過撒發現金的“票（平）民主義”誘惑，讓損失慘重的人得到更多的援助，首先要說服居民。

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