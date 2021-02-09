首爾市向初高中新生各支援30萬韓元. February. 09, 2021 07:36. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市從今年開始將向初高中新生發放30萬韓元的入學準備金。首爾市是第壹個向所有初高中新生發放入學準備金的城市。有人指出，現有的校服購買費支援優惠無法惠及校服自律學校或特殊學校的學生，因此完善了制度。 8日，據首爾市透露，今年進入初高中的學生與父母的收入無關，在本月內每人將獲得30萬韓元的入學準備金。在學校裏穿校服時，統壹作為購買校服的支援金處理。如果打算承襲校服或進入不穿校服的學校，就可以用入學準備金購買運動服、日常服裝、遠程授課所需的智能機器等。 如果學校提出申請，將以零支付手機積分方式發放給學生。學生們可以訪問零支付加盟店，利用QR碼，像現金壹樣支付積分。但是，根據未滿14歲的初中新生不能支付零支付分數的規定，由家長代收。進入首爾市56處非認可代案教育機關的青少年也同樣能得到入學準備金。 據推算，今年考入首爾國立、公立、私立初高中和特殊等學校的新生約為13.67萬人，預計將花費約416億韓元的預算。首爾市和25個自治區分別承擔30%和20%，教育廳負擔其余。 首爾市相關人士解釋說：“壹直以來，根據‘無償校服’政策，對初高中新生支援了校服購買費，但考慮到因不穿校服而不能享受優惠的學生，所以改善了制度”，“將努力減輕家庭的經濟負擔，強化教育的公共性。”

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