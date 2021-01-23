因分裂和抹黑而陷入內訌的在野黨. January. 23, 2021 07:22. . 4月7日首爾·釜山市長補缺選舉在即，在野黨內部矛盾日益激化。對於首爾市長在野圈候選人單壹化方式，“國民之黨”代表（黨首）安哲秀提出了在不加入“國民力量”黨的情況下參與該黨候選人競選的方案，但“國民力量”黨緊急對策委員長金鐘仁卻斷然否認，稱這是“莫明其妙的話”。釜山市長競選候選人圍繞前總統樸槿惠的彈劾展開了激烈的抹黑攻防戰。在最近進行的輿論調查中，中間層的在野黨支持率下降的趨勢與在野黨的分裂不無關系。 現在在野黨的首爾·釜山市長候選人競選戰已經超出了壹定程度可以接受的心理戰水平，正在演變為消耗性的政治鬥爭。首爾市市長方面，各候選人陣營就市政規劃和對策沒有表現出善意競爭的姿態。他們只考慮單壹化方式會給自己帶來的有利與不利影響，忙於攻擊對方。如果由此導致積怨加深，決賽候選人單壹化也將告吹，像3年前的首爾市長選舉壹樣，在野圈票數出現分裂的情況將重演。 在釜山市長候選人競選中，主要候選人被分為“親李”和“親樸”陣營，正埋頭進行彈劾攻防戰。甚至不惜進行近乎人身攻擊的抹黑選舉戰。在野黨內部沒有抓住重心、收拾內訌的核心。 此次首爾·釜山市長補缺選舉具有評價和審判執政5年的文在寅政府的功過的意義。另外，這也是距離補選不到壹年的明年3月總統選舉的前哨戰。對於在野黨來說，從2016年第20屆國會議員選舉到2017年大選、2018年地方選舉、2020年第21屆議會選舉，能否擺脫以全國為單位的選舉四連敗的陰影，是重大的十字路口。 相比在野黨，首爾和釜山的組織能力更傾向於執政黨。在首爾，25名區廳長中，執政黨有24名，在野黨只有1名。在釜山，在全體16名區廳長中，占81%的13人屬於執政黨。歷屆補缺選舉投票率都在30%左右。投票率低意味著組織能力發揮威力的概率很大。在野黨如果像井底之蛙壹樣分幫結派和抹黑攻防，將再次遭到民心的冷落。

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