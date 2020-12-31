大意…隱瞞…拖延…人類的誤判使傳染病大流行越來越嚴重. December. 31, 2020 07:30. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 1. 中國方面的隱瞞真相及應對不力引起爭議 中國湖北省武漢從去年12月初開始，就發現了不明原因的病毒性肺炎患者。中國沒有立即向世界衛生組織(WHO)報告，直到去年12月31日才告知。沒有對最初發生地的武漢華南水產市場進行管制，對社交網絡媒體的相關內容進行了審查。從事態初期開始，就處罰了主張新型傳染病可能性的醫生李文亮。 2. 世界衛生組織(WHO)的“馬後炮”傳染病大流行宣言和親中爭議 WHO直到在114個國家出現12萬名以上確診者的今年3月11日才宣布傳染病大流行(Pandemic)。因中國方面的支持才登上現在這個位置的厄立特裏亞出身的WHO總幹事譚塞德由於要看“中國資金”的眼色，遲遲才宣布傳染病大流行，得到了不少批評。今年4月，美國總統唐納德•特朗普以WHO的新冠疫情應對不力和中國傾向性為由，決定中斷美國分擔金的執行。 3. 日本因奧運會出現防疫漏洞 今年上半年，日本對新冠疫情防疫總體上表現出不冷不熱的態度。今年2月發生遊輪“鉆石公主”號事件時，在卸船和隔閡之間徘徊不定，造成巨大損失。據分析，這是考慮到定於今年7月舉行的東京奧運會的開幕。但是新冠疫情擴散趨勢持續後，3月國際奧林匹克委員會(IOC)和日本將奧運會開幕日期推遲了壹年，定於明年7月23日。 4. 對防疫後知後覺的各國市民 在今年7、8月份出現明顯再擴散跡象的情況下，上位感染國市民卻沒有很好地遵守防疫方針。西班牙、意大利、德國、英國等國家反對示威，認為“戴口罩的義務化侵害了個人自由”。有分析認為，這反映了人們對新冠疫情帶來的經濟困難、心理疲勞、政府沒有壹貫性的防疫政策的不信任。 ● 封鎖•疫苗爭議…K防疫的陰影 K防疫受到了全世界的矚目。即，迅速的檢測(test)→追蹤(trace)→治療(treat)的所謂“3T”效果。但是未能阻止已經預告的第三次流行，掀起疫苗確保遲緩的爭論，最近更是出現了褪色的跡象。政府的禁止入境政策總是會引起爭議。繼今年年初的中國之後，目前對英國等變異病毒流行的國家也采取了入境措施，對此，贊成和反對意見不壹。7月公布醫科大學擴招等消息，很難預測新冠疫情的結束，與醫療界產生矛盾也是政府的錯誤判斷。疫苗的確保也是壹樣。後來，連總統也出面確保數量，但國內的接種最早要到明年第1季度。相反，世界40多個國家今年已開始接種疫苗。

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