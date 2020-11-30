“李小龍依然活在我們心中”，李小龍誕辰80周年紀念活動接連舉行. November. 30, 2020 07:42. by 金祺容 kky@donga.com. 在迎來香港傳奇動作明星李小龍(1940~1973年•照片)誕辰80周年之際，中華圈接連舉行各種活動紀念李小龍。 28日，據中國官方英文報紙《環球時報》報道，在李小龍父親的故鄉、李小龍幼年時期暫時居住的廣東省佛山，為了紀念1940年11月出生的李小龍，從本月初開始舉行“李小龍誕辰80周年”活動。尋找相似的人比賽、回顧李小龍人生的線上•線下活動等接連不斷。佛山當局希望通過這樣的活動，使佛山成為中國武術乃至全世界的武術文化中心。 香港郵政局也以“世界武術中的李小龍的遺產”為主題，開始發行特別郵票。貫通香港中環地區的部分有軌電車上也全面刊登了紀念李小龍誕辰80周年的廣告。該有軌電車將運營到明年1月。 在微博等中國社交網絡媒體上，很多網民也分享了李小龍的視頻和照片，緬懷他的誕辰日。《環球時報》評價說：“對於很多人來說，李小龍已經超越了功夫明星本身”，“他打破了西方對中國人的固有觀念，依然活在很多人的心中。”女兒香農•李(李香凝•51歲)在以父親英文名字“布魯斯•李”命名的網站“布魯斯.com”上發表文章回憶說，“雖然父親去世了，但他的生活繼續給我們帶來新的靈感。” 李小龍出生於美國舊金山，出生3個月時移居中國香港。成年之後他出演了23部電影，成為了20世紀70、80年代全世界男性大眾文化的代表人物。33歲時夭折這壹點也助長了世界粉絲團現象。

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