仁川機場被水淹沒？. November. 28, 2020 07:52. . 2020年10月，令人震驚的視頻被公開。這是2030年韓半島被大洪水淹沒的模擬視頻。由於巨大洪水，停在仁川機場的各種大飛機和設施被淹沒。“綠色和平組織”首爾辦事處以《2030韓半島大洪水假想》為題上傳至社交媒體的這壹視頻，是以氣候變化研究團體“氣候中心”的研究為基礎制作的。 “仁川機場真的會因為臺風或洪水而被淹嗎？”認識的朋友看到這個視頻後打來了電話。筆者答道，“有可能早在2030年之前，仁川機場就會被水淹沒”，朋友說這是無稽之談。他覺得，作為國家門戶的國際機場怎麽會被水淹沒呢？ 進入2010年代後，氣候變化的速度正在加快。氣溫上升因為含有更多的水蒸氣，會造成暴雨。隨著海水溫度上升，會形成超級臺風。隨著冰川迅速融化，海平面正在迅速上升。如果遇到強臺風或暴雨，低窪地區只能被淹沒。10年內仁川機場被淹的說法絕非誇大其詞。 那麽，有國際機場因為臺風或洪水而被淹沒過嗎？2011年，泰國全部國土的80%被大洪水淹沒，泰國第二大機場廊曼國際機場被水淹沒，機場被迫關閉壹周。隨著2018年印度遭遇“百年不遇的洪水”，喀拉拉邦的科奇國際機場關閉了12天。隨著2018年臺風“燕子”襲擊日本，大阪關西國際機場的跑道被淹沒。此外，連接關西機場和大海對面陸地的橋與被強風刮來的油輪相撞，甚至無法接近機場。超級颶風“榴蓮”在2019年橫掃了加勒比島國巴哈馬。時速297公裏的強風和超過800毫米的暴雨以及暴風海嘯淹沒了大巴哈馬國際機場的跑道和主要設施，機場被迫關閉。 空軍機場也因洪水和臺風遭受巨大損失。2002年，在韓國臺風史上造成最大損失的臺風“鹿莎”襲擊了韓半島。當時，由於每天降雨量超過870毫米，江陵戰鬥飛行團被淹。不僅是跑道，連普通辦公室也全部被水淹沒，因此相當多的F-5戰鬥機也被水淹沒。受2019年10月強襲的臺風“米娜”的影響，江陵戰鬥飛行團再次被水淹沒，幸好當時沒有戰鬥機被水淹沒。在美國也有戰鬥飛行團因颶風而遭受巨大損失的事例。2018年超級颶風“邁克爾”帶來時速250公裏的強風和超過1000毫米的暴雨，導致部署在佛羅裏達州廷德爾空軍基地的F-22“猛禽”戰鬥機遭受了巨大損失。世界上17架最先進的隱形戰鬥機遭受的損失額就超過了2.2萬億韓元。 今年發生的全球氣候災難僅僅是氣候危機的序幕。如果災難正式開始，仁川機場不會因為被水淹沒而結束。這就是政府、國會、企業和國民有必要革命性地改變對氣候變化的認識的原因。

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