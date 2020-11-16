KAIST團隊在“鋼鐵俠奧運會”上獲得金、銅牌. November. 16, 2020 07:43. by 高宰元記者=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 在殘疾人選手成為壹種半機械人(cyborg•又稱電子人)，較量成績的Cybathlon大賽上，金炳旭、李周賢選手分別獲得了穿戴式機器人項目的金牌和銅牌。 KAIST 15日表示，13、14日在KAIST大田本院召開的大會上，由西江大學機械工學系教授孔慶哲帶領的團隊“Angel Robotics”所屬的兩位選手獲獎。 Cybathlon是殘疾人選手利用機器人技術執行多種任務的國際比賽，也被稱為“鋼鐵俠奧運會”。這是表示“人造人(半機械人)”的cyborg和表示“比賽”的拉丁語athlon的合成詞。2016年該大會首次在瑞士蘇黎世舉行，這次是第二次。 KAIST的Angel Robotics隊參加了使用外骨骼機器人進行競爭的“EXO”項目。在該項目中，將執行從沙發上站起來堆杯子、通過之字形障礙物、走險地、上樓梯、通過斜坡和門等6項任務。每位選手各有3次挑戰機會，取其中成績最好的壹次。在今年的大會中，來自8個國家的共12名選手參加了比賽。 金選手和李選手分別以3分47秒和5分51秒的成績完成了任務，分別獲得了金牌和銅牌。金選手發表感想說：“多虧了孔教授和多個研究組的幫助，才有了今天的結果。”李選手說：“很擔心能否進入名次圈，但取得了成果，感到很高興。” 研究組解釋說，他們佩戴的外骨骼機器人“WalkOn Suit 4”最高移動時速可達2.4公裏。孔教授研究團隊和穿戴型機器人開發公司Angel Robotics、塞弗倫斯康復醫院、嶺南大學機器人機械工程系崔正洙教授組等共同參與了開發。 孔教授組在4年前的大會上也參加了同壹項目，獲得了銅牌，這次同時獲得了金牌和銅牌，減少了上屆大賽的遺憾。 中央大學機械工學系申東俊教授團隊組建“BeAGain”組，展開了用機器人自行車進行比賽的“功能性電刺激(FES•Functional electrical stimulation)”競賽。FES是下半身癱瘓患者利用對腿部肌肉施加的電刺激活動腿部，踩著踏板在跑道上滑行的項目。韓國隊參加FES項目尚屬首次，雖然是首次參賽，但排在第5位，顯示出潛力。

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