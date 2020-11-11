“Lockdown” 英國柯林斯詞典將旨在切斷新冠病毒傳播的“封鎖”選為年度單詞. November. 11, 2020 07:39. by 李世亨 turtle@donga.com. 英國著名詞典《柯林斯詞典》將“封鎖(Lockdown)”選為年度單詞。 據英國廣播公司(BBC)和《衛報》10日(當地時間)透露，柯林斯詞典表示，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散事態，在網站、書籍、報紙等上“封鎖”壹詞被使用了多達25萬余次。該數字比去年4000次的使用次數增加了近60倍。但是並沒有明確指出統計範圍等。 柯林斯詞典的顧問海倫•紐斯特德解釋說：“2020年受世界性傳染病的擴散支配。封鎖被選為年度單詞的理由是因為數十億人為了阻止病毒而限制了自己的日常生活。”

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