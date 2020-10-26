首爾馬拉松無接觸跑線下大賽盛大舉行. October. 26, 2020 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. 秋天的天空又高又藍。在地面上，跑步者們難得一起奔跑。這就是新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)時代，國內首次舉行的線下馬拉松比賽。 24、25日，在首爾蠶室綜合運動場以前所未有的新形式舉行了馬拉松比賽。這是代替因新冠疫情余波推遲至明年的世界六大白金標賽事“2020首爾國際馬拉松暨第91屆東亞馬拉松”而舉行的“2020首爾馬拉松恩無接觸跑線下大賽”。 受新冠疫情影響，馬拉松比賽大部分以“虛擬跑(利用蘋果，在各自想要的地方跑步)的形式進行。但是當天，跑步者可以互相為對方加油打氣，盡情享受跑步的樂趣。 大賽按照生活防疫標準，在徹底的防疫下進行。全體參加人員限定為800人，所有參加者及相關人士都填寫了問診表。大賽運營也把重點放在了最大限度地減少參賽者的接觸上。參賽者在周六、周日兩天分成10個組，每組80人，在不同的時間段進行比賽。在奧運會主賽場和輔助賽場共跑10圈，總長10公裏，同組的參賽者也在不同賽道跑步。在總共8個賽道中，規定參賽者在1號、4號、7號跑道跑步。也就是說完全斷絕了接觸。大賽主辦方在進行線下比賽之前，實施了6次虛擬比賽任務，對完成1次以上任務的參賽者，優先賦予了線下比賽申請資格。 參加者們的反應非常熱烈。李允美(39歲•公務員)說：”在野外和其他人一起跑，感覺找回了剛開始跑馬拉松時的激動心情。和每天在家門口獨自跑的時候感覺不一樣。“金寶恩(32歲•公司職員)也說：“能夠感受到清爽的早晨的空氣和跑完全程的喜悅。我原本就喜歡馬拉松，但今後會更加喜歡。”李某對自新冠疫情以後首次舉辦的線下大賽的魅力如是說。“事實上，上周二我跑完了虛擬比賽紐約馬拉松大賽全程。但是與隊友們一起歡笑、揮汗如雨的本次大賽感覺更好。” 另外，國民之黨代表安哲秀也參加了跑步活動，引起了人們的關註。比賽結束後，他說：“我認為在新冠肺炎時代以這種方式舉行馬拉松比賽很有意義。希望下次能舉行更多人聚集的大賽。”

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