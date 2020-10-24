浦項制鐵時隔3個月成功轉虧為盈. October. 24, 2020 07:47. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新冠疫情的影響，浦項制鐵第二季度（4月至6月）首次出現虧損，但在第三季度成功扭虧為盈。分析認為，這是隨著全球鋼鐵需求的恢復鋼鐵價格上升帶來的結果，預計第四季度也將繼續保持穩定趨勢。 浦項制鐵23日發布公告稱，以單獨標準統計，第三季度暫定銷售額為6.5779萬億韓元，營業利潤為2619億韓元。根據合並標準統計，銷售額為14.2612萬億韓元，營業利潤為6667億韓元。第二季度因新冠疫情導致全球世界鋼鐵需求減少，浦項制鐵出現了超過單獨標準1000億韓元的赤字。因作為集團老大的浦項制鐵的業績低迷，整個集團第二季度的營業利潤也停留在1677億韓元。 但是進入7月份以後，隨著全球復工復產和汽車需求的持續恢復，氛圍出現了逆轉。恰好光陽制鐵廠第三高爐在7月重新投入生產，可以靈活應對全球需求的增加。與此同時，隨著中國鋼鐵需求激增，第三季度國際市場價格比第二季度上漲40%至50%，這也是扭虧為盈的重要原因。浦項制鐵營銷戰略室長金英中（音）解釋說：“從第三季度開始，隨著汽車和家電等工廠恢復正常，銷量開始擴大。” 浦項制鐵預計主力鋼鐵事業在第四季度也將呈現穩定的趨勢。因為鋼鐵價格季節性上漲的特殊性，再加上世界各國為克服新冠疫情擴大財政支出，預計價格上調和需求增加將會持續。直接投資礦山、構築穩定的原料調配網等，降低成本的努力也將有助於改善收益性。 子公司的業績也很好。浦項能源和浦項化工分別受擴大液化天然氣的直接引進和充電電池用正負極材料銷售增加的影響，銷售額和營業利潤比第二季度有所增加。浦項國際和浦項建設也延續了現有事業堅挺的業績趨勢。特別是隨著海外子公司恢復因新冠疫情的停止的營業活動，業績正在迅速改善。 浦項制鐵內部分析認為，之所以能迅速擺脫新冠疫情的緊急狀況，是因為重視現金流的經營戰略。實際上，浦項制鐵會長崔正宇從今年初開始，為了應對經濟停滯，要求所有子公司先籌措資金，減少庫存，減少運營資本等，致力確保現金。得益於此，第三季度集團整體負債比率為71.8%，比前壹季度下降了0.7個百分點，凈借款減少1.5萬億韓元，為5.7萬億韓元。

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