崔誌萬進軍MLB世界大賽…韓國野手首次實現該成就. October. 19, 2020 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 坦帕灣魔鬼魚隊所在的崔誌萬(29歲)將踏上“夢想的舞臺”世界大賽(WS)的舞臺。由此，崔誌萬也成為進軍美國職棒大聯盟(MLB)世界大賽的韓國棒球野手第一人。 18日，坦帕灣魔鬼魚隊在美國加利福尼亞州聖叠戈Petco公園體育場舉行的美國聯盟冠軍賽(ALCS)第7場比賽中，以4比2擊敗了休斯敦太空人隊。在本輪系列賽中取得3連勝後，以3連敗的成績坐上過山車的坦帕灣隊以4勝3負的成績，時隔12年再次進入了世界大賽。坦帕灣隊將與亞特蘭大勇士隊和洛杉磯道奇隊之間的勝者爭奪俱樂部成立後的首個世界大賽冠軍獎杯，目前戰成3比3平的後面兩支球隊將於19日展開第7場決勝戰的爭奪。坦帕灣隊2008年在世界大賽上曾以1勝4負的成績敗給了費城費城人隊，遺憾獲得亞軍。 在“失敗=賽季結束”的重要比賽中，作為5號擊球手兼1壘手首發出場的崔誌萬在進攻中取得了3次有效擊球、2個安打、1個四壞球上壘、得1分的成績。在本隊以3比0領先的第6局下半局，他作為首發擊球手出場，並擊出中前安打後成功得分，幫助球隊4比0領先。考慮到第8局上半局休斯敦隊再拿下2分，緊追不舍，這是鎖定勝局的重要“一擊”。 在1壘防守中，崔誌萬以“一字馬”接球成為話題，當天他展示了靈活的防守。在第5局上半局球隊防守輪次，面對3壘手喬伊•溫德爾的高傳球，他沒有將腳踏入1壘，而是伸展身體接球，成功將對方跑壘員出局。 坦帕灣魔鬼魚隊的主力擊球手崔誌萬是繼金炳賢(41歲)、朴贊浩(47歲，以上退役)、柳賢振(33歲，多倫多)之後，第4位晉級世界大賽的韓國棒球選手。如果坦帕灣隊能最終獲得世界大賽冠軍，將成為繼2001年在亞利桑那隊、2004年在波士頓隊奪冠的金炳賢之後，歷史上第二位戴上世界大賽冠軍戒指的韓國全美職業棒球聯合會運動員。 崔誌萬在仁川東山高中畢業後，於2009年18歲時加入西雅圖水手隊，在5年的美職棒小聯盟中吃著含淚的面包，後來先後效力於洛杉磯天使隊、紐約洋基隊、密爾沃基隊，並於2018年落戶坦帕灣隊。雖然背上一旦對方派出左手投手出場機會消失的“半拉子”選手的汙名，但他始終沒有放棄，在進入季後賽後，終於明確地表現出了自己的存在感。在與休斯敦一戰之前，以踩踏垃圾桶的慶祝動作表現出鬥誌的他在首次出場的ALCS上，以0.385(13個有效擊球，5個安打)、1個本壘打、3個四壞球上壘活躍在球場上。不知不覺間成為坦帕灣隊不可或缺的存在的崔誌萬能否在今年賽季美國職業棒球大聯盟的最後一天露出燦爛的笑容？

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