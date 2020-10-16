“想打得更遠”投入長打戰爭的麥克羅伊. October. 16, 2020 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我經常打長打。盡管如此，最近產生了想打得更遠的想法。” 參加16日開始在美國內華達州拉斯維加斯的綽影溪高爾夫俱樂部(Shadow Creek Golf Club•標準桿72桿)舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽希傑(CJ)杯的世界排名第4位的羅裏•麥克羅伊(北愛爾蘭)在賽前記者會上表現出了想利用長打力征服賽道的欲望。 麥克羅伊在2018年PGA巡回賽上，平均開球距離位居第一(319.7碼)，進入了首屈一指的長打者行列。但是隨著體重增加20公斤，他把最佳長打者的位置讓給了變成“怪力高爾夫選手”的布賴森•德尚博(美國•110公斤)。上賽季開球距離排名第一的德尚博在本賽季也以平均344.4碼的成績領跑。麥克羅伊排在該榜單第11位(328.5碼)。 受到德尚博刺激的麥克羅伊在CJ杯前夕集中精力培養長打能力。最近，麥克羅伊在自己的社交網絡服務(SNS)上上傳的擊球分析裝備照片顯示，球速為每小時186英裏，球飛出的距離為340碼。上賽季麥克羅伊的平均球速為每小時178.24英(德尚博•時速184.73英裏)。 麥克羅伊說：“最近兩周在健身房進行了能提高飛行距離的專項訓練。球桿軸也從現有的75克改為60克，非常輕便。為了把球送到更遠的地方，進行了各種實驗，在揮桿時球桿和身體移動這麽快還是第一次。”第一輪比賽麥克羅伊將與金時沅、以及最近憑借“閉著眼睛推桿”時隔42個月再次奪冠的塞爾吉奧•加西亞(西班牙)展開同場競技。 在德尚博為了休息而不參加希傑杯的情況下，麥克羅伊決心把此次比賽當作實現“職業生涯全滿貫”的前哨戰。四大滿貫賽事中唯獨在推遲至下月舉行的大師賽上無法奪冠的麥克羅伊表示，“希望從希傑杯開始提高競技水平，在大師賽上打出好成績。” 因膝蓋和腰傷休戰2個多月的前世界排名第一的布魯克斯•科普卡(美國•第11位)也夢想著在此次比賽中復活。在被問到“在復出的比賽—本屆大賽上取得多少成績才會滿意”時，科普卡不及思索地回答說“奪冠”。 2018年在希傑杯上奪冠並登上世界排名第1位的他在去年的比賽中，因在濕滑的水泥路上滑倒，膝蓋受傷，在比賽中棄權。對此，科普卡表示，“這段時間因為受傷，我的表現簡直糟糕透頂。現在從身體上來說，打完4輪比賽沒有問題，所以目標就是拿下冠軍。”科普卡將與任成宰、去年冠軍得主賈斯汀•托馬斯進行第一輪比賽。 另外，參加希傑杯的選手們正在體驗賽事主贊助商CJ集團主辦的多種飲食活動。伊恩•保爾特親自做了拌飯來品嘗，裏奇•福勒也做了餃子。福勒說：“這次比賽可以品嘗到各種美味的韓國飲食，所以非常期待。”

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