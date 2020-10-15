李在镕結束歐洲出差日程回國，與ASML討論了下一代半導體合作問題. October. 15, 2020 07:52. by 徐東一, 李元洪 dong@donga.com,bluesky@donga.com. 三星電子副會長李在镕結束為期一周的歐洲出差，於14日回國。李副會長出差途中與荷蘭半導體設備企業ASML最高經營層會面，討論了下一代半導體合作問題。 當天上午，身穿風衣來到首爾金浦國際機場入境口的李副會長接受記者采訪時簡短地回答說：“我們討論了遠紫外線(EUV)相關合作方案。”據悉，雙方集中討論了EUV工序所需的露光設備供應計劃。記者們問起下一個出差地時，他說：“這次還去了(在瑞士的)國際奧委會(IOC)。下一次的出差日常好像還沒有定下來。” 據三星電子透露，李副會長於13日(當地時間)會見了ASML首席執行官(CEO)佩特爾•貝寧克、首席技術官(CTO)馬丁•範登布林克等，討論了開發下一代半導體技術的合作方案。據悉，雙方不僅就EUV設備的供應計劃，還就人工智能(AI)等未來半導體的技術開發合作交換了意見。 三星電子相關人士表示：“李副會長還訪問了ASML半導體制造設備生產工廠，親自了解了EUV設備的生產情況。這是雙方最高經營層的第三次會面，此前雙方曾於2016年11月、2019年2月舉行過會面。”三星電子DS事業部門負責人(副會長)金基南陪同了此次會面。 在歐洲主要國家，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的每日確診患者連日來不斷刷新最高紀錄，但李副會長仍強行出差是因為ASML生產的EUV設備是三星電子實現“2030系統半導體第一”目標的核心裝備。臺灣TSMC等國際競爭公司也在要求ASML提供設備的情況下，雙方的合作關系比任何時候都重要。 實際上ASML是獨家供應克服半導體微細工序限制所必需的EUV設備的公司，技術實力非常出眾，被稱為“超級乙方”。每臺售價達數千億韓元的EUV設備一年生產量不到30臺。不僅能隨心所欲地銷售，二手EUV設備從何處購買也成了業界關註的焦點。半導體業界相關人士表示：“雖然現在臺灣TSMC、美國英特爾等是競爭者，但是想要確保裝備的競爭者將會增加。” 三星電子去年在業界首次開始批量生產以EUV為基礎的7納米產品後，於今年2月正式啟動了EUV專用生產線“華城V1”。今年8月，京畿平澤工廠2線也開始批量生產適用EUV工序的移動DRAM，預計三星對EUV設備的需求也將進一步增加。 三星電子為了與ASML保持友好關系，在2012年投資了5.03億歐元(約6770億韓元)，確保了3%的股份，之後又再次投資2.76億歐元(約3715億韓元)用於ASML研究開發(R&D)事業。2018年三星出售一半的股份，目前確保1.5%的股份。 另外，李副會長在此次出差中訪問了位於瑞士的國際奧委會，這一點也備受矚目。大韓體育會相關人士表示：“三星電子作為奧運會合作夥伴，是國際奧委會最高贊助企業之一，因此通過此次國際奧委會訪問，雙方將建立良好的關系。”該相關人士表示，“國際奧委會主席托馬斯•巴赫被確定為首爾和平獎獲獎者，本月下旬訪問首爾時可以再次見到李副會長。”

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