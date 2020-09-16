特朗普：“氣候變化和山火無關” VS 拜登：“特朗普是氣候縱火犯”. September. 16, 2020 07:28. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 就正在美國西部猛烈蔓延的大型山火的原因和責任，特朗普總統和民主黨總統候選人拜登發生了正面沖突。特朗普否認山火擴散的原因是氣候變化這壹分析後，拜登強烈指責“特朗普是氣候縱火犯”。 特朗普當地時間14日訪問了加利福尼亞州的薩克拉門托，聽取了森林火災現狀簡報。加利福尼亞州自然資源部部長韋德·克羅普特在會上指出，今年夏季死亡谷的氣溫高達54.4攝氏度，洛杉磯高達48.4攝氏度，並解釋說，“氣候變化是引發山火的主要原因之壹”。他還強調：“科學是關鍵。如果無視科學，就無法守護加利福尼亞。” 但是，他話音剛落，特朗普就立即回應說：“天氣會越來越涼爽，就等著瞧吧。”克羅普特表示，“希望科學能同意妳的意見”，特朗普又回應說：“事實上我不認為科學了解（氣候變化）。”他的意思是，不能用科學解釋氣候變化，也不能看作是引發山火的原因。此前，特朗普壹直批評山火是州政府管理森林失敗所致。巧合的是，山火損失較大的西部的加利福尼亞州、俄勒岡州、華盛頓州等地區都是民主黨的地盤。對此，拜登進行尖銳的回擊。當天在特拉華州進行的演講中，他幹脆說，“特朗普是氣候縱火犯（climate arsonist）”。他聲稱：“如果再允許他4年的話，即使美國更加燃燒，也不會感到驚訝”，“雖然他否定氣候變化的行為可能不是引發這種山火、記錄性洪水和颶風的原因，但是如果他再次當選，這種地獄似的事情將會更加常見、更加嚴重、更加致命。”作為其主要競選公約之壹，拜登提出了應對氣候變化。 美國從夏天開始同時在西部發生多起森林火災，截至目前已有35人死亡，數千人被迫撤離。野生動物損失和財產損失也在急速增加。金門橋壹帶變得通紅、灰燼和煙霧等使周邊地區飽受痛苦。據美國全國聯合火災中心透露，截止到目前，在12個州發生的100多起森林火災中，約有相當於韓國面積五分之壹的520萬英畝（約21043平方公裏）受災。尤其是在加利福尼亞州，到目前為止已有310萬英畝被火燒毀，超過了歷史記錄。 《華盛頓郵報》當天報道說，“席卷西部海岸的森林火災成為大選焦點”，兩大陣營正在尋找將森林火災用作競選活動機會的方案。特朗普陣營在現任總統這壹位置上，把災害應對和災害援助作為籌碼，拜登陣營則是把它視為集中打擊特朗普總統應對危機乏善可陳的機會。

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