專欄：幸福的開始. September. 14, 2020 07:25. . “我每次都覺得現在最幸福，就是那麽努力”―選自金智秀《自尊家們》 在進行書籍《自尊家們》的設計作業時，他發現自己比起工作構想，更專註於讀稿。因為原稿中有很多像蜜罐一樣的名言。通過經驗和過程、以及他們現在的樣子都得到了證明，所以更加信任這些名言。演員申久(原名申淳基)的“我每次都覺得現在最幸福，就是那麽努力”和“最佳演員是最誠實的人。才能沒有太大的差異”，尤其從這兩句話中感受到了喜悅。努力是因為知道自己的不足，知道不足的人只能誠實。只有承認並接受自己的一切，才能獲得新的“開始”。 畢業後在公司就職，作為新人進行設計時，掛著組長頭銜帶領組員時，結婚後作為母親管理新生兒時，擺脫十幾年的職場生活，獨立成為自由職業者時。開始總是不容易。但是回想起來，並不是說“真的很累，不想再回到那個時候”，而首先想到的是“原來也有過那樣的時候”的自豪感和美好的回憶。有人說，社會生活久了，什麽事都不怕，其實不然。雖然會變得老練，但要克服今後無法預料到的狀況，重新振作起來，需要時間和精力。不知從何時起，從起床到以愉快的心情開始，時間被縮短了，也許是因為母親安慰悶悶不樂的我時說的一句話吧。“要知道此時此刻才是最幸福的時候。” 多麽容易的話啊。任何人都會說的那句簡短的話，成為一種足以激起我的處方藥。作為自由職業者已有3年，雖然不完美，但是為了新的開始，能做的事情仍然很多。擁有幸福的過去，才能得到足夠幸福的今天。

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