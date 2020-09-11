LG化學“鋰硫電池無人機”飛越平流層. September. 11, 2020 07:30. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 搭載LG化學制造的鋰硫電池(Lithium–Sulfur Battery)的無人機成功實現平流層飛行。被稱為下一代電池的鋰硫電是現代汽車集團首席副會長鄭義宣6月會見LG(株)代表具光謨時，LG方面驕傲展示的電池之一。 LG化學10日表示，上月30日在韓國航空宇宙研究院高興航空中心，在高空長期滯空太陽能無人飛機(EAV-3)上搭載了鋰硫電池後，進行了約13個小時的飛行測試。EAV-3在整個試飛過程中，在離地面12~22公裏的平流層飛行了7個小時。平流層(離地面12~50公裏的區間)空氣稀薄，一般飛機很難飛行。 鋰硫電池被認為是代替鋰離子電池的下一代電池之一。在正極材料上使用硫，在負極材料上使用鋰、金屬等輕量材料，重量能量密度比現有鋰離子電池高1.5倍以上。另外，比鋰離子電池更輕，不使用稀有金屬，價格競爭力也很強。因此，不僅是電動汽車，還是可以左右長期滯空無人機、私人飛機等未來運輸手段性能的核心技術。 據悉，鄭義宣首席副會長和具光謨代表6月在忠北清州市LG化學梧倉工廠會面，討論電動車電池部門合作方案時，現代汽車集團管理層聽取了鋰硫電池和長壽命電池(Long-Life battery)、固態電池(Solid-state battery)等未來電池技術和開發方向。 LG化學計劃今後生產鋰硫電池試制品，並演示能浮在天空好幾天時間的長期滯空飛行。另外，能量密度是目前鋰離子電池兩倍以上的鋰硫電池預計將在2025年以後投入批量生產。

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