安倍之後的韓日關系，韓國應該主導變化. September. 01, 2020 07:31. . 上周日本首相安倍晉三宣布辭職後，青瓦臺表示：“感到很遺憾。希望早日康復”，“將與新當選的首相及新內閣為增進友好合作而共同努力。”當時的立場比外交部早出來10多分鐘。外交部認為他國內政有什麽好特別評論的，持消極態度，但青瓦臺出面主導了這樣的信息。 青瓦臺的反應中，安倍首相壹表明辭職意向就提及下任首相，其中包含著文在寅總統和參謀們對日本的內心想法。事實上，青瓦臺認為，韓日建交以來最糟糕的韓日關系都是因為安倍首相。因此，韓國政府內外立即開始期待“誰當下屆首相，都比安倍強”，這也是出於這個原因。 當然，韓日關系的惡化與安倍首相的上臺而加速的日本右傾化是事實。從聲稱要檢驗對日軍慰安婦道歉內容的“河野談話”開始的歷史修正主義，到旨在打造“可以戰爭的國家”的修憲，安倍首相的右翼路線，把韓日關系逼向了緊張和矛盾。那麽，壹切都只怪安倍嗎？ 文在寅政府在上臺之後就事實上放棄了韓日兩國之間的慰安婦協議，在大法院判決就強制征用進行賠償的情況下，放手任由兩國關系惡化。再加上執政黨的“親日清算”政治框架，火上又澆了油。因此才會有“韓日兩國之間有‘文總統-安倍首相’的組合，不會有任何解決方法”的說法。 現在只期待壹方退場就能實現逆轉，這是過早的樂觀論。就算下屆首相是知韓派還是親韓派人士，只要政權不是被在野黨取代，日本的現有立場就不會輕易改變。 盡管如此，國家領導層的交替必然會帶來整體氛圍的變化，這也會成為給充滿感情紛爭的韓日關系帶來轉折點的契機。恰好韓國也有知日派人士被選為新執政黨黨首，日本方面也對此非常關註。不能錯過這樣的機會。現在是韓國進行先發制人外交、打動日方之心的時候了。

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