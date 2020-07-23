看著以前的MV...歌手和粉絲之間熱鬧的回帖討論. July. 23, 2020 07:46. by 金哉希 jetti@donga.com. “造型師們為購置舞臺服裝，甚至都去了海外。這是非常昂貴的名牌。” 組合“帝國的孩子們（ZE：A）”的成員金桐俊於本月12日在NAVER“V LIVE”中對於2012年發行歌曲《後遺癥》底下的評論（留言）做出了這樣的回復。該評論稱“大家都是穿著家裏的衣服來的嗎？ 衣服一點都不合適”。 《後遺癥》也像歌手Rain的歌曲《Gang》一樣，以“C級情緒”的音樂在網上成為話題，有很多留言，而金桐俊親自閱讀了留言，與粉絲們進行了溝通。被問到“為什麽歌曲的結尾要以‘貓叫’結束”時，他回答說，“作曲家說這樣唱才有感覺。”粉絲將相關視頻編輯後上傳的“金桐俊讀後遺癥回帖” YouTube視頻的點擊量達到了48萬次。 YouTube上出現了很多收集並提供歌手過去MV或舞臺視頻底下的留言的頻道，歌手們閱讀相關留言後做出反應的內容也跟著獲得了人氣。以歌手Rain的2017年發售曲目《Gang》的MV底下的有趣留言為契機，重新審視了“C級感性”歌曲，演唱相關歌曲的歌手們親自閱讀留言，與粉絲進行溝通。這與好萊塢明星們在美國ABC電視臺的脫口秀《吉米晚間脫口秀》中親自閱讀了《惡毒推文（man tweets）》並發表意見的欄目非常相似。 ZE：A歌曲中，像《後遺癥》中出現的令人費解的歌詞那樣，指責與歌曲氛圍不相符的服裝和舞蹈等留言多的歌曲是《Mazeltov》。最近開設YouTube頻道“Minooha”的ZE：A成員河瑉宇也以“（正在讀回帖）真的出現了”為題，上傳了一段閱讀《後遺癥》和《Mazeltov》底下的留言的視頻。對於《Mazeltov》相關留言，針對“這是一首讓人加把勁兒的歌曲，為什麽會有向自己的頭部開槍的編舞”這一回帖，他拍手大笑道，“這是連我也無法理解的編舞。”看到該視頻的粉絲們給出了“讓我們發笑的重點和當事人一樣，真有意思” 等反應。 匯集搞笑留言的YouTube頻道“Legend That”新設了藝人閱讀與自己相關的留言的“本人留言板”欄目。該欄目由偶像組合NU'EST的姜東浩、ZE：A的任時完等出演，他們一邊閱讀過去發售曲目底下的留言，一邊與粉絲們進行溝通。

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