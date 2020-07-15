為消除種族歧視，資本大鱷索羅斯捐贈2600億韓元. July. 15, 2020 07:37. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國億萬富翁喬治•索羅斯(90歲•照片)為消除人種歧視和支援黑人社群等，捐出了2.2億美元(約2654億韓元)。 索羅斯設立的開放社會財團(OSF)13日(當地時間)表示，為了與人種問題相關的市民團體和黑人選名組織等，將提供上述規模的支援計劃。該財團今後5年內將向進步及反種族歧視團體等投資1.5億美元，剩下的7000萬美元將用於州政府單位警察改革的地區補助金等。OSF事務總長湯姆•佩裏埃洛對《東亞日報》表示：“我們財團此前一直引領著種族間平等的話題。期待此次決定能為其他捐贈者樹立榜樣。” 在納粹德國的猶太人大屠殺(Holocaust)中生存下來的匈牙利裔美國人索羅斯平時在人種問題上堅持進步傾向，並一直向市民團體和移民者社區捐款。2016年唐納德•特朗普當選美國總統後，他曾向與在美國發生的憎惡犯罪進行抗爭的團體捐款1000萬美元。索羅斯設立的OSF至今已向各種慈善事業捐贈了140億美元以上。OSF是繼微軟共同創始人比爾•蓋茨夫婦運營的“比爾&梅琳達蓋茨基金會”之後美國第二大民間慈善財團。 索羅斯的此次捐贈是在黑人男性喬治•弗洛伊德的死亡導致反對種族歧視的示威蔓延至全美的背景下進行的。當地媒體分析說，通過此次捐贈，在11月美國大選之前，黑人選民運動將得到進一步發展。

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