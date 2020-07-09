聽說畢加索曾制作過陶瓷？. July. 09, 2020 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. “畢加索現在還有人氣嗎？”，但畢加索果然是畢加索。這是在首爾城東區The Page畫廊舉行的“‘PRINCE｜PICASSO ”展的故事。雖然是展示理查德•普林斯的抽象拼貼畫和巴勃羅•畢加索的陶瓷作品各10件的小規模展示，但是通過口碑營銷每周末觀眾都絡繹不絕。 該展覽是國內首次展示畢加索親自制作的陶瓷作品。此前在拍賣會上看到的大部分作品都是由畢加索設計、在工坊制作的“Edition(特別版)”作品。在此次展示會上，可以完整地看到畢加索親自繪制、用手使勁揉捏壓制的痕跡。 從希臘神話中借用來的形象和讓人聯想起愛琴海附近的古代器皿的設計屆時也將展現在觀眾眼前。畢加索制造陶瓷的地方是法國南部的瓦盧裏斯。在南法國蔚藍海岸度假的畢加索於1946年參觀了瓦盧裏斯的年度陶瓷展覽。在這裏他認識了馬杜拉工坊的蘇珊、喬治•拉米夫婦。此後25年間，他與馬杜拉工坊結下了深厚的情誼，設計了600種、4000件以上的陶瓷。 畢加索是利用1年時間創作的作品也可以組成一個大規模展覽的多產作家。在夏季休假期間“為了冷靜頭腦”而制作陶瓷器的理由是什麽呢？雖然也有對釉料和燒制反應的“與繪畫不同的技術”的好奇心，但商品性也具有很大的魅力。畢加索希望收藏家們能更容易地接觸陶瓷。因此生產了數百件特別版降低了價格，這些作品在最近10多年裏一直在國際拍賣市場上進行交易。特別版作品一般能賣到數億韓元，但是低廉的作品基本上數千萬韓元就能買到。 事實上，該展覽的主題為理查德•普林斯的拼貼畫。這是將圖錄中的畢加索的畫作拆下來，按照普林斯的方式進行變形的作品，是2012年在西班牙畢加索馬拉加美術館個人展上展示的作品。從被撕得七零八落的邊角和用剪刀剪成的畢加索的畫來看，普林斯似乎在炫耀“我也是像畢加索一樣了不起的畫家”。但是，很難阻擋人們對美妙和諧、自由奔放的畢加索陶瓷的視線。展會將舉行到31日。

한국어