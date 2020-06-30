用B-1B打擊，用B-52焦土化，3-6個小時結束戰鬥. June. 30, 2020 07:38. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 針對最近朝鮮由金正恩委員長的妹妹、朝鮮勞動黨第壹副部長金與正主導的軍事行動威脅，美國在韓半島周邊部署3艘核動力航空母艦和戰略轟炸機等主要戰略資產，以高強度武力示威相應對。有分析認為，在此過程中，美國對朝遏制力的核心之壹戰略轟炸機在韓半島的展開態勢比任何時候都要快。也就是說，最快在3個小時，再慢也能在6個小時內展開韓半島作戰。 美國4月決定向本土撤回5架循環部署在關島安德森基地的B-52轟炸機後，韓國軍方內外擔心對韓國的延伸威懾承諾是否會減弱。有人指出，如果將與洲際導彈、核潛艇壹起並稱為美國“三大核保護傘”的B-52從區域內撤出，不僅會給朝鮮，還會給以朝鮮後臺自居的中國發出“錯誤的信號”。 但是壹個月後，美國先是從本土向關島基地部署了4架被稱為“死亡天鵝”的B-1B轟炸機，本月初又從路易斯安那州博克斯代爾基地向阿拉斯加的艾爾森基地轉移部署了兩三架B-52轟炸機，局面發生了逆轉。之後，美國把兩架轟炸機輪番投入到韓半島附近的東部海域和日本列島、菲律賓海、南中國海等地，采取了展示區域內“戰略優勢”的步驟。 美國轟炸機運用態勢的變化對韓半島的波及效果更為特別。因為構建了在朝鮮發生核挑釁等危機時，在3-6個小時內就可以依次在韓半島周邊展開核和常規轟炸機的系統。實際上，B-1B是從關島基地起飛後約3小時，B-52是從艾爾森基地起飛後約6小時，可以到達韓半島附近的東部海域上空。 實際上，朝鮮在提高“金與正發動的挑釁威脅”水平後，美國隨時派遣B-1B和B-52編隊到韓半島附近進行應對。軍方相關人士表示：“與只搭載傳統武器的B-1B不同，搭載核彈頭的空對地導彈等核武裝的B-52，在朝鮮炸毀開城共同聯絡辦事處後壹周內三次飛到韓半島附近，平壤想必非常緊張。”軍方負責人說：“過去B-52轟炸機從關島飛抵朝鮮半島需要四五個小時，美國本土的B-1B要想在東北亞展開，至少需要十多個小時。” 同時，有評價認為，這兩種轟炸機在韓半島同時展開已變得更加容易。因為B-52轟炸機從博克斯代爾移動部署到了離東北亞更近的阿拉斯加，在韓半島的展開距離減少了壹半（從1萬公裏以上減至5500公裏）。 軍方負責人表示：“從朝鮮的立場來看，西側是傳統延伸威懾戰力（關島的B-1B），東側是被核延伸威懾戰力（阿拉斯加的B-52）包圍的局面”，“就今後針對韓美的挑釁方式和情況，朝鮮將會有更深的煩惱。”

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