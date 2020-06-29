在短短6個月內達到1000萬名，新冠病毒第二輪風暴即將來臨. June. 29, 2020 07:43. by 李美智記者•具佳仁記者 image@donga.com,. 全世界新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)患者28日超過了1000萬名。這距去年12月31日中國向世界衛生組織(WHO)報告疫情僅僅過去6個月時間。 據國際統計網站“Worldometer”透露，28日下午2時(韓國時間)全球新冠肺炎確診患者為1008.6926萬人，4月2日為100萬人，5月20日為500萬人，6月22日為900萬人。特別是，最近新冠病毒的國內外擴散趨勢很快，預測最快也要在秋天到來的“第二輪大流行”時期似乎將提前到來。 以美國為例，27日(當地時間)新增確診病例43581例。這是新冠肺炎疫情爆發以來單日新增病例最多的，也是連續三天創下的最高紀錄。累計確診人數為259萬6770人，有人指出封鎖措施的早期緩解導致了疫情的再次擴散。巴西(確診患者約132萬人)和印度(約53萬人)的新增確診患者也達到最高值。早期的大流行中心歐洲和亞洲危險系數也越來越高。 國內新確診患者正在反復增減。不過，近期趨勢向第二輪大流行發展的風險信號明顯。截至28日零時，新增確診病例62例，時隔8天再次超過60例。通常周末會因為檢查規模減少而確診患者同時減少，考慮到這一點，這是非常罕見的。曾在首都圈和大田、忠清圈擴散的社區感染繼全北後蔓延到光州、全南，僅周末就有7人同時被確診。這是全南地區時隔89天再次出現感染病例。目前，所有確診病例的最初感染途徑都不清楚。以首爾冠嶽區王城教會和京畿安養市朱榮光教會、水原市中央浸禮教會等以宗教設施為中心擴散的首都圈感染也在持續。最近兩周，所謂的“全然不知”患者比例飆升至11.3%。 國務總理丁世均當天在中央災難安全對策本部會議上強調稱，“今年上半年，正拼盡全力去新冠病毒作鬥爭。政府並沒有采取氣喘籲籲地追在病毒後面的防疫措施，而是改變想法，采取先發制人的進攻姿態。” 全球新冠肺炎死亡人數28日已超過50萬。此前宣布成為全球性大流行病的香港流感(1968年)和甲型H1N1流感(2009年)的死亡人數分別為100萬人和20萬人。據悉，1918年西班牙流感時有2000萬至5000萬人喪生。

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