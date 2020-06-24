納瓦羅稱“美中貿易談判完了”，震驚的特朗普親自出面滅火稱“平穩”. June. 24, 2020 07:36. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 美國對華強硬派、白宮貿易和制造業政策局局長彼得·納瓦羅（照片）22日表示，“美中貿易談判已經結束”，結果美國總統特朗普親自出面平息風波。中美關系惡化的消息傳開後，23日世界金融市場也壹度出現混亂。 納瓦羅當天在接受福克斯新聞頻道采訪時說：“中國代表團1月15日前往華盛頓簽署第壹階段貿易協議。他們從當時的兩個月之前就知道了新冠病毒暴發的事實”，“我們在搭載他們的飛機離開後才知道新冠病毒大流行這壹事實。”當主持人問及“雖然貿易協議取得了進展，但考慮到目前的情況，是否已經廢棄”時，他再次回答道：“對。完了（It's over）。” 在他的發言傳開後，世界金融市場像是坐上了“過山車”。23日，亞洲主要國家的股市多次上下振蕩。22日，美國紐約股市納斯達克指數有史以來第二次突破收盤價10000點大關，但23日紐約股市道瓊斯指數期貨壹度大跌398點。 看到情況不妙，特朗普總統通過推特表示：“與中國的貿易協議完全平穩。希望雙方能按照協議條件繼續合作。”白宮國家經濟委員會主席拉裏·庫德羅也向政治媒體阿克西奧斯表示：“談判進展順利。總統最近也說過類似的話。” 納瓦羅本人也發表聲明更正了發言。他聲稱：“在脈絡中很多部分被錯誤引用了。這和正在生效的第壹階段協議沒有任何關系”，“‘結束’壹語的對象不是貿易協議，而是對中國共產黨的信任關系。”他接著說：“他們對中國病毒的來源說謊，給全世界帶來了大流行。現在的情況是，我們與共產黨缺乏信任。” 有些人指出，在總統選舉即將到來之際，特朗普政府為了把新冠疫情的責任轉嫁給中國，可能是在權衡由納瓦羅出面破壞貿易協議的可能性。路透社分析說：“如果特朗普為了競選連任而加劇與中國的緊張關系，那麽像納瓦羅這樣的鷹派可能會煽動對中國的敵對行為。” 據國際統計網站“世界實時統計”23日統計，美國國內死亡人數和確診人數分別為12.2611萬人和238.8225萬人。

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