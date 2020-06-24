蘋果與“15年盟友”英特爾分道揚鑣，MacBook將搭載自家芯片. June. 24, 2020 07:37. by 徐東一 dong@donga.com. 蘋果公司選擇了與英特爾分道揚鑣。蘋果22日(當地時間)表示，將結束與英特爾長達15年的同盟關系，在蘋果個人電腦(PC)MacBook系列上使用自主研發的芯片“蘋果Silicone”。首批產品計劃於今年年底上市。由此，蘋果在從智能手機到電腦的所有產品群中都使用了自主研發的芯片，從而進一步鞏固了“蘋果獨立生態系統”。 ○ 移動-PC蘋果生態系統將壯大 當天，蘋果首席執行官蒂姆•庫克(Tim Cook)在通過互聯網召開的蘋果年度開發者大會(WWDC)上首次正式公開了蘋果和英特爾的決裂。他說：“今天對於蘋果的Mac來說是一個‘歷史性的日子’。(通過使用自家公司的芯片)讓Mac變得比以往任何時候都更加強大。” 此前，蘋果只在iPhone、iPad、蘋果手表等上使用了自主研發的芯片。但在筆記本電腦及臺式電腦等Mac系列產品中，蘋果一直使用英特爾的中央處理器(CPU)，但經過2年的轉換，決定完全用“蘋果Silicone”代替。 信息技術(IT)業界相關人士表示：“與英特爾分道揚鑣的破格宣言填補了革新性新產品公開的空缺。”每年在美國加利福尼亞舉行的WWDC，今年受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，首次進行了在線免費活動。 當天作為WWDC演講嘉賓出席的蘋果硬件技術副社長約翰尼•斯魯西自信地表示：“搭載蘋果自身芯片的Mac在電力效率和性能上都非常出色。”實際上，臺式電腦的性能不錯，但耗電量卻很大。相反，智能手機的耗電量較少，但性能卻相對較差。這也是兩個市場處理器芯片不同的原因。但移動處理器(AP)的性能也越來越高，蘋果在PC領域也表現出了“低耗電 高性能”的野心。 更大的意義在於“兼容性”。蘋果自主研發的芯片將應用於MacBook等PC產品，今後消費者在Mac上也可以直接享受在iPhone、iPad上享受的節目。此前，這兩款產品所搭載的CPU芯片設計基礎各有不同，兼容性自然會下降。但今後，蘋果將能夠實現長期的目標，讓消費者在任何蘋果設備上都享有同樣的體驗，並將消費者捆綁在“蘋果獨有的生態系統”內。 對此，美國CNBC分析稱，“蘋果將遵循自己的開發路線，與依賴英特爾的三星、惠普等競爭公司有所區別。”《福布斯》認為，“這是現在PC制造商必須重新創造與移動連接的新PC的信號。” ○ 蘋果設計，制造由TSMC負責 預計“蘋果Silicone”將由全球委托生產(代工廠)市場排名第一的臺灣TSMC(臺積電)制造。 對於追擊TSMC的三星電子來說，此次蘋果的決定在短期內可能是個不利因素。 但是，半導體業界預測，負責半導體設計、生產、銷售的綜合性半導體企業(IDM)最強者英特爾的主導權正在逐漸轉移到代工市場，因此，從長遠來看，對三星電子也將產生積極效果。半導體業界相關人士表示：“雖然短期內TSMC的銷售額會有所增長，但從代工市場的整體增長來看，對三星電子來說也是不錯的決定。” 蘋果當天還發布了iPhone新操作系統iOS14。該操作系統的特點是，可以將應用程序簡單地並排式布局的現有畫面裝飾得更幹凈利索，更有個性。另外還新公開了在使用iPhone或蘋果手表後可以打開車輛或啟動的汽車鑰匙(Car Keys)功能。在備受關註的通話中，沒有新增錄音功能。

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