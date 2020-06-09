孫興慜和黃義助結束基礎軍事訓練後歸隊. June. 09, 2020 09:33. by 兪載泳, 鄭允喆 elegant@donga.com,trigger@donga.com. 領銜韓國國家代表隊進攻的同齡“雙駕馬車”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)和黃義助(28歲•波爾多隊)依次結束基礎軍事訓練，以新的決心與各自球隊回合。兩位選手合作拿下了2018年雅加達-巨港亞運會的金牌，並得到了兵役特例優惠。 上月在海軍陸戰隊結束為期3周訓練的“孫音速(超音速衍生詞)”孫興慜正在所屬俱樂部提升實戰感覺。在最近托特納姆熱刺隊公開的練習賽視頻中，孫興慜展示了疾風般的帶球和敏捷的滲透。 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，3月份中斷的英格蘭足球超級聯賽(EPL)將於本月18日重新恢復。今年2月在與阿斯頓維拉隊的比賽中，因右臂橈骨骨折而離開球場的孫興慜，計劃通過20日與曼聯隊的比賽進行復出戰。目前排在英超積分榜第8位的托特納姆熱刺隊得益於聯賽中斷期，孫興慜和哈裏•凱恩等傷員已經紛紛歸隊。孫興慜表示，“球員們有很強的動機。接下來的比賽(9場)，我們會爭取多拿分。” 最近受到皇家馬德裏(西班牙)等歐洲豪門球隊關註的孫興慜只要在英超重啟後再進一球，就可以連續4個賽季在英超賽場上取得兩位數的進球。另外，離連續兩個賽季總進球數20球的高地也僅差4球(目前賽季總進球數為16個)。隊友們對他十分信任。邊後衛萊恩•塞塞尼翁表示，“孫興慜的直線快速帶球極具威力。在左路和右路都能展開威脅進攻，很難防守。” 4日在陸軍訓練所結束為期4周的訓練後退所的法甲波爾多隊的黃義助7日啟程前往巴黎。出國前在仁川機場見到的黃義助笑著說：“沒有受傷，訓練順利完成，和興慜一起成了‘服完兵役地人’。”他還說，“新賽季我的目標是在球隊需要的任何位置上進球。我想斬獲兩位數的進球。”法甲聯賽已於3月提前結束，2020∼2021賽季的開賽日期尚未確定。 他放下了對位置的苦惱。據負責分析歐洲球員個人數據和轉會消息的專門媒體《轉會市場》透露，黃義助上賽季在波爾多首發出場的21場比賽中，作為攻擊型中場出場9次(2球)，左邊鋒出場6次(2球)，右鋒出場1次(1球)。前鋒位置上，他三次出場，打進1球。在自己最喜歡的前鋒位置上，他出場的機會很少。 但是看到上個賽季在巴黎聖日耳曼戰上相遇的內馬爾(巴西)、基利安•姆巴佩(法國)等世界頂級前鋒們不分位置縱橫馳騁，感觸頗多。黃義助強調說：“雖然現在適應起來有些困難，但後來這會成為自己獨有的優勢。不管踢哪個位置，重要的是能適應法甲聯賽快速的攻防轉換速度，攻入‘升級’的進球。”射門時接觸球的位置，射門時機也會有多樣的變化。這是為了突破對方的牽制，具備升級的攻擊力。黃義助說：“各隊的防守隊員都在研究我的習慣和得分途徑。優點是搓射也在努力尋找各種方式，盡量避開防守。”

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