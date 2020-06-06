最好的消毒. June. 06, 2020 07:41. . 就在壹個月前，保持社會距離變成了保持生活距離，新冠疫情似乎行將結束。但是，自從梨泰院夜店出現集體確診患者後，多個地區、職業和世代發生了N次感染，新冠疫情的結束再次成為遙遠的話題。不能終結新冠疫情的最大因素是“渠道不明的感染”。雖然投入了大量的資金和人力，正在尋找詳細的聯系環節，但在引發無癥狀感染的新冠病毒面前，能否徹底結束疫情真是值得懷疑。 在這種情況下，為了使我們的生活空間可以放心利用，必須將相關空間管理為空氣清潔和空間衛生的清潔衛生空間，盡管目前的空間防疫工作仍在進行，但大多數只是瞬間消毒。即使消毒後過了很短的時間，也不能保證確診病例來過後的安全。在新冠疫情之前和之後，在室內空氣質量管理方面，勢必只能表現出截然不同的面貌，因此需要新的標準和管理辦法。為了結束新冠疫情和應對“後新冠時代”，只有暫時消毒是不夠的，以科學驗證的標準進行的持續的場所衛生，才能成為解決方法。 多數專家壹致認為，為了持續進行空間防疫，必須進行系統消毒，同時進行換氣。但是還沒有提出明確的方法。不是旨在解決可吸入顆粒物、氡問題的壹般性地凈化室內空氣質量，而是從應對後“新冠時代”空間防疫的概念出發進行消毒和換氣，這還是未知的領域。 據疾病管理本部稱，打開窗戶壹小時後，相應空間的空氣會更換6次，如果在1小時內使室內空氣循環5次以上，病毒量就會減少到百分之壹，強調換氣是“最好的消毒”。新冠患者接受治療的國家隔離負壓病床，通常壹小時更換12次空氣。不過，這只是為普通國民制定的最低限度的指導方針，因為因空間特性不同，換氣量的偏差較大，因此需要管理這些指標的專業標準。 歸根結底，為了清潔的衛生空間，根據不同空間特性、換氣裝置性能和過濾器的種類和更換周期，以及室內人員產生的換氣量、致癌及非致癌物質的危害性等，都需要考慮在內。還應增加空氣質量監測數據、定期消毒周期、消毒液的適宜性等。這就是為什麽制定空間防疫標準需要氣候、大氣、氣象、能源、環境保健、建築等多種專家的智慧。 “K-防疫”取得成果的背後，是提出正確解決方案的疾病管理本部和認真遵守的國民。如果拋開政府和民間，能夠為國民提供可以安心生活的清潔衛生空間，韓國將成為“後新冠時代”的領跑者。

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